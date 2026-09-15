قازاقستاندا جاڭا بۋىن ينجەنەرلەرى دايارلانىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان جاستارى شەتەلگە شىقپاي-اق زاماناۋي تەحنولوگيالار، جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق ترانسفورماتسيا سالالارىندا ءبىلىم الۋدا.
مۇنداي مۇمكىندىك ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بازاسىندا اشىلعان لۋ بان شەبەرحاناسىندا ۇسىنىلعان.
شەبەرحانا سەحتارىندا ونەركاسىپتىك روبوتتار بار. ينجەنەر نۇربولات احمەتجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، قوندىرعىلار كۇردەلى وپەراتسيالاردى ورىندايدى: مىسالى، ولاردىڭ كومەگىمەن اۆتوموبيلدىڭ قاناتى سياقتى بولشەكتەر كەسىلەدى. اۆتوماتتاندىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. روبوتتاندىرىلعان جەلىلەر فلەش-جيناقتاۋىشتى 4 مينۋتتا قۇراستىرادى: بولشەكتەر كورپۋسقا ورنالاستىرىلادى، جادى ورناتىلادى، قاقپاعى جابىلادى جانە بەكىتكىشتەرى بۇرالادى. بارلىق وپەراتسيالار اۆتونومدى تۇردە، بەلگىلەنگەن الگوريتم بويىنشا جانە قاتاڭ رەتتىلىكپەن ورىندالادى.
ستۋدەنتتەر جابدىقتاردىڭ جۇمىسىن جاي عانا باقىلامايدى. 30 عا جۋىق ءبىلىم الۋشى ءوز جوبالارىن ازىرلەپ ۇلگەردى. ولاردىڭ قاتارىندا قاشىقتان باسقارىلاتىن روبوتتار دا بار. «ول قاشىقتان جۇمىس ىستەيتىندىكتەن، وعان كيبەرشابۋىل جاسالۋى مۇمكىن»، - دەپ تۇسىندىرەدى ءتىلشى انۋار كاربوزوۆ. مۇنداي قۇرىلعىلاردى قورعاۋ ءۇشىن ستۋدەنتتەر ارنايى قاۋىپسىزدىك باعدارلامالارىن ازىرلەدى. سونىمەن قاتار شەبەرحانادا درونداردى باسقارۋ بويىنشا وقىتۋ جۇرگىزىلەدى. بولاشاقتا ولار مەديتسينادا، تاسىمالداۋ، جەتكىزۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى سالالارىندا قولدانىلادى.
ە ۇ ۋ-دىڭ سيفرلاندىرۋ جونىندەگى پرورەكتورى گۇلميرا بەكمانوۆا تاسىلدەردىڭ ايىرماشىلىعىنا توقتالدى: «IT ماماندىقتارىندا نەگىزىنەن كومپيۋتەرلىك باعدارلامالاۋمەن اينالىسادى. ال مۇندا ستۋدەنتتەر ءارتۇرلى جابدىقتاردى باعدارلامالاۋدى، ولاردى وندىرىستە قالاي قولدانۋ كەرەكتىگىن ءتۇسىنۋدى جانە ولارمەن جۇمىس ىستەۋدى ۇيرەنەدى».
شەبەرحانا اشىلعاننان بەرى وندا 4 مىڭنان استام ستۋدەنت پراكتيكادان ءوتتى. بۇگىندە تەحنيكالىق كادرلار ەلىمىزدىڭ بىردەن ءۇش وڭىرىندە دايارلانۋدا: لۋ بان شەبەرحانالارى وسكەمەن، استانا جانە الماتى قالالارىندا تابىستى جۇمىس ىستەپ، قازاقستاندى جاڭا بۋىن ينجەنەرلەرىمەن قامتاماسىز ەتۋدە.