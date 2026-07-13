قازاقستاندا جان باسىنا شاققانداعى ورتاشا تابىس 252 مىڭ تەڭگەدەن استى
استانا. KAZINFORM - مينيسترلىك مۇنداي ناتيجەگە ينفلياتسيانىڭ بىرتىندەپ باياۋلاۋى ىقپال ەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
قازاقستاندا حالىقتىڭ ناقتى اقشالاي تابىسى سوڭعى ءبىر جىلدا العاش رەت وڭ ءوسىم كورسەتتى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانى بويىنشا دەرەكتەرىنە سۇيەنە وتىرىپ حابارلادى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلدىڭ العاشقى ءۇش ايىندا حالىقتىڭ ناقتى اقشالاي تابىسى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 0,1 پايىزعا ارتقان. ال جان باسىنا شاققانداعى ورتاشا نومينالدى اقشالاي تابىس ايىنا 252619 تەڭگەنى قۇراپ، ءبىر جىل ىشىندە 11,8 پايىزعا ءوستى.
مينيسترلىك مۇنداي ناتيجەگە ينفلياتسيانىڭ بىرتىندەپ باياۋلاۋى ىقپال ەتكەنىن اتاپ ءوتتى. بيىل ماۋسىم ايىندا جىلدىق ينفلياتسيا دەڭگەيى 10,3 پايىزعا دەيىن تومەندەگەن.
حالىق تابىسىنىڭ نەگىزگى بولىگىن جالدامالى جۇمىستان تۇسەتىن كىرىس قۇرايدى. ءبىرىنشى توقساننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ورتاشا ايلىق نومينالدى جالاقى 9,1 پايىزعا ءوستى. جالاقىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى اۋىل شارۋاشىلىعى (20,3 پايىز)، قارجى جانە ساقتاندىرۋ قىزمەتى (18,1 پايىز)، وڭدەۋ ونەركاسىبى (14 پايىز) جانە كولىك پەن قويمالاۋ (12,9 پايىز) سالالارىندا تىركەلدى.
ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مۇناي ەمەس سەكتورداعى ەڭبەكاقىنىڭ ءوسۋى ءوندىرىستى دامىتۋعا، ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ۆەدومستۆو حالىقتىڭ ناقتى تابىسىن ارتتىرۋ ۇكىمەتتىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل باعىتتا ەڭ تومەنگى جالاقىنى كەزەڭ-كەزەڭىمەن كوتەرۋ، ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرۋ، كاسىپكەرلىكتى قولداۋ جانە جوعارى قوسىلعان قۇنى بار وندىرىستەردى دامىتۋ بويىنشا كەشەندى شارالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.