قازاقستاندا شەگىرتكەمەن كۇرەسكە اۆياتسيا مەن دروندار قولدانىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى اۋىل شارۋاشىلىعى القاپتارىن شەگىرتكە زيانكەستەرىنەن قورعاۋ باعىتىنداعى جوسپارلى جۇمىستاردى جالعاستىرىپ جاتىر. بۇگىنگى تاڭدا ءۇيىرلى شەگىرتكە تۇرلەرىنە قارسى حيميالىق وڭدەۋ 480 مىڭ گەكتار اۋماقتا جۇرگىزىلدى.
ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قورعانىس شارالارى 12 وڭىردە ارنايى جەرۇستى تەحنيكاسىن، ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن جانە اۆياتسيانى پايدالانۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلۋ ۇستىندە.
وڭدەۋ جۇمىستارى كولەمىنە قاراي تۇركىستان وبلىسىندا (291,2 مىڭ گ ا)، جامبىل وبلىسىندا (116 مىڭ گ ا)، اقتوبە وبلىسىندا (35,6 مىڭ گ ا) جانە جەتىسۋ وبلىسىندا (17,3 مىڭ گ ا) ورىندالدى.
قالعان وڭىرلەردە اگروونەركاسىپتىك كەشەن سالاسىنداعى اۋماقتىق ينسپەكتسيا ماماندارى «فيتوسانيتاريالىق دياگنوستيكا جانە بولجامداردىڭ رەسپۋبليكالىق ادىستەمەلىك ورتالىعى» مەكەسىمەن بىرلەسىپ، زيانكەستەردىڭ تارالۋ وشاقتارىن ۋاقتىلى انىقتاۋ ماقساتىندا اۋىل شارۋاشىلىعى القاپتارىنا مونيتورينگ پەن تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
بارلىق وڭىرلەر قورعانىس شارالارىن تولىق كولەمدە جۇرگىزۋ ءۇشىن قاجەتتى پەستيتسيدتەر قورى مەن ارنايى تەحنيكامەن قامتاماسىز ەتىلگەن.
- شەگىرتكەلەردىڭ شەكارالاس اۋماقتار ارقىلى كوشۋىنە جول بەرمەۋ ماقساتىندا مينيسترلىك كورشىلەس ەلدەردىڭ سالالىق ۆەدومستۆولارىمەن تۇراقتى تۇردە جەدەل اقپارات الماسۋ جۇمىستارىن قولعا الىپ كەلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
شەگىرتكە زيانكەستەرىنىڭ تارالۋ جاعدايى مەن جۇرگىزىلىپ جاتقان قورعاۋ شارالارى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ ايرىقشا باقىلاۋىندا.