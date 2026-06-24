قازاقستاندا شىلدە ايىندا قۇرعاقشىلىق قاۋپى بار وڭىرلەر اتالدى
استانا. KAZINFORM - شىلدە ايىندا اۋا تەمپەراتۋراسى جوعارلاعان سايىن قۇرعاق قۇبىلىستارعا بەيىم اۋدانداردىڭ ۇلعايۋ ىقتيمالدىعى ساقتالادى، جاۋىن-شاشىن كوبىنەسە جەرگىلىكتى جانە قىسقا مەرزىمدى بولادى.
بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ق ءمالىم ەتتى.
الدىن الا بولجامعا سايكەس شىلدەدە ءبىرقالىپتى قۇرعاقشىلىق جاعدايلار كۇتىلەدى:
پاۆلودار وبلىسىنىڭ اقتوعاي، ەرتىس، جەلەزينكا، ۋسپەنكا، شارباقتى جانە ماي اۋداندارىندا؛
قاراعاندى وبلىسىنىڭ اقتوعاي، بۇقار جىراۋ، وساكاروۆكا، نۇرا، قارقارالى جانە شەت اۋداندارىندا؛
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ زايسان، ۇلكەن نارىن، كۋرشيم، مارقاكول، تارباعاتاي اۋداندارىندا جانە شەمونايحا مەن وسكەمەن قالاسى ماڭايلارىندا؛
اباي وبلىسىنىڭ اياگوز، اباي، بەسقاراعاي، بورودۋليحا، جارما، ءۇرجار، ماقانشى جانە جاڭاسەمەي اۋداندارىندا؛
الماتى وبلىسىنىڭ بالحاش جانە جامبىل اۋداندارىندا؛
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ الاكول، قاراتال جانە پانفيلوۆ اۋداندارىندا؛
جامبىل وبلىسىنىڭ قورداي، ت. رىسقۇلوۆ، سارىسۋ جانە تالاس اۋداندارىندا؛
تۇركىستان وبلىسىنىڭ ارىس، سوزاق، قازىعۇرت، ورداباسى، شاردارا جانە جەتىساي اۋداندارىندا؛
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ قازالى، قارماقشى، شيەلى اۋداندارىندا جانە قىزىلوردا قالاسىندا.
ءبىرقالىپتى ىلعالدىلىق بولجانادى:
قوستاناي وبلىسىنىڭ قارابالىق جانە ءجىتىقارا اۋداندارىندا؛
اقتوبە وبلىسىنىڭ مارتۋك، ويىل، حرومتاۋ اۋداندارىندا جانە اقتوبە قالاسىندا.
- ەلدىڭ قالعان اۋماعىندا ىلعالدانۋ جاعدايلارى وسى اي ءۇشىن نورما شاماسىندا بولادى دەپ كۇتىلەدى. الدىن الا بولجام قاجەت بولعان جاعدايدا ناقتىلاناتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بولجام www.agrodata.kz قوسىمشاسىندا جانە «قازگيدرومەت» ر م ك رەسمي سايتىندا جاريالانعان.
ايتا كەتەيىك، الداعى ءۇش كۇندە ەل اۋماعىندا تسيكلون اسەرىنەن اۋا رايى تۇراقسىز بولادى.