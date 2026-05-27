قازاقستاننان شەتەلگە اقشا اۋدارۋ ازايدى: ەڭ كوپ قارجى قاي ەلگە كەتىپ جاتىر؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا حالىقارالىق اقشا اۋدارىمدارى نارىعى باياۋلاي باستادى. 2026-جىلدىڭ العاشقى ءۇش ايىندا قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلگە جىبەرگەن قاراجاتى دا، سىرتتان العان اقشاسى دا ازايعان.
ساراپشىلار مۇنى سوڭعى جىلدارداعى رەكوردتىق كورسەتكىشتەردەن كەيىنگى تومەندەۋ كەزەڭى دەپ باعالاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Finprom.
قازاقستاننان شەتەلگە جىبەرىلەتىن اقشا ازايدى
2026-جىلدىڭ قاڭتار-ناۋرىز ايلارىندا قازاقستاننان حالىقارالىق اقشا اۋدارۋ جۇيەلەرى ارقىلى شەتەلگە 129,5 ميلليارد تەڭگە جىبەرىلگەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 2,7 پايىزعا از.
ال شەتەلدەن قازاقستانعا كەلگەن اقشا كولەمى 46,8 ميلليارد تەڭگە بولىپ، ءبىر جىلدا 3,2 پايىزعا تومەندەگەن.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، سىرتقا جىبەرىلەتىن اقشا كولەمى ءالى دە ەلگە كەلەتىن اۋدارىمداردان الدەقايدا كوپ. بۇل قازاقستاندىقتاردىڭ شەتەلگە كوبىرەك قارجى اۋداراتىنىن كورسەتەدى.
كورسەتكىشتەر بىرنەشە جىلداعى مينيمۋمعا ءتۇستى
حالىقارالىق اۋدارىمداردىڭ ەڭ جوعارى كولەمى 2021-جىلدىڭ العاشقى توقسانىندا تىركەلگەن. سول كەزدە قازاقستاندىقتار شەتەلگە 191 ميلليارد تەڭگە جىبەرگەن.
قازىرگى كورسەتكىش سول رەكوردتان شامامەن ۇشتەن بىرىنە ازايىپ، 2020-جىلدان بەرگى ەڭ تومەن دەڭگەيگە ءتۇستى.
ال شەتەلدەن كەلگەن اقشا كولەمى بويىنشا ەڭ جوعارى كورسەتكىش 2019-جىلى بولعان - 83,9 ميلليارد تەڭگە. بيىلعى كولەم ول ۋاقىتتاعى دەڭگەيدەن ەكى ەسە تومەن جانە 2015-جىلدان بەرگى ەڭ از كورسەتكىش سانالادى.
قازاقستاندىقتار اقشانى ەڭ كوپ رەسەيگە جىبەرەدى
2026-جىلى قازاقستاننان اقشا اۋدارۋدىڭ باستى باعىتى رەسەي بولدى. ءۇش اي ىشىندە بۇل ەلگە 58,5 ميلليارد تەڭگە جىبەرىلگەن. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 21,1 پايىزعا كوپ.
وسىلايشا، حالىقارالىق اۋدارىمداردىڭ 45,2 پايىزى رەسەيگە تيەسىلى بولعان.
ەكىنشى ورىندا تۇركيا تۇر. الايدا بۇل باعىتتاعى اۋدارىمدار كەرىسىنشە 23,5 پايىزعا ازايىپ، 22,1 ميلليارد تەڭگە بولدى. وزبەكستانعا جىبەرىلەتىن اقشا كولەمى دە 23,8 پايىزعا قىسقارىپ، 19,6 ميلليارد تەڭگە بولعان.
سونىمەن قاتار قازاقستاندىقتار گرۋزياعا - 8,5 ميلليارد تەڭگە، قىرعىزستانعا - 4,3 ميلليارد تەڭگە، قىتايعا - 3,7 ميلليارد تەڭگە جانە ازەربايجانعا 3 ميلليارد تەڭگە اۋدارعان.
ەڭ جوعارى ءوسىم ارمەنيا باعىتىندا تىركەلگەن. بۇل ەلگە جىبەرىلگەن اقشا كولەمى 30,3 پايىزعا ارتقانىمەن، جالپى سوما ازىرگە سالىستىرمالى تۇردە از - 2,7 ميلليارد تەڭگە.
قازاقستانعا اقشا ەڭ كوپ رەسەيدەن كەلەدى
شەتەلدەن قازاقستانعا كەلەتىن اۋدارىمدار بويىنشا دا رەسەي ءبىرىنشى ورىندا. بۇل ەلدەن قازاقستانعا 10,4 ميلليارد تەڭگە تۇسكەن. ءبىراق ءبىر جىل ىشىندە كورسەتكىش 7 پايىزعا تومەندەگەن.
ا ق ش ەكىنشى ورىنعا شىقتى. امەريكادان كەلگەن اقشا كولەمى 7,8 ميلليارد تەڭگە بولىپ، وتكەن جىلعى دەڭگەيدە ساقتالعان.
تۇركيادان كەلەتىن اۋدارىمدار 25,6 پايىزعا ءوسىپ، 6 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەن. ال گرۋزيادان تۇسەتىن اقشا كولەمى 30,4 پايىزعا ارتىپ، 1,7 ميلليارد تەڭگەنى قۇراعان.
كەرىسىنشە، وڭتۇستىك كورەيادان كەلەتىن اۋدارىمدار كۇرت ازايىپ، ءبىر جىلدا شامامەن 40 پايىزعا تومەندەگەن. قازىر بۇل ەلدەن 2,5 ميلليارد تەڭگە عانا كەلگەن.
اۋدارىم قىزمەتىنىڭ باعاسى تۇراقتانا باستادى
ساراپشىلار تاعى ءبىر ماڭىزدى وزگەرىسكە نازار اۋداردى. 2024-2025-جىلدارى اقشا اۋدارۋ قىزمەتىنىڭ كوميسسياسى جىل سايىن 7-8 پايىزعا قىمباتتاپ كەلگەن.
الايدا 2026-جىلدىڭ ساۋىرىندە ءوسىم ءىس جۇزىندە توقتاعان. قىزمەت باعاسى بىلتىرعى ساۋىرمەن سالىستىرعاندا نەبارى 0,6 پايىزعا عانا وسكەن. بۇل نارىقتاعى باعانىڭ تۇراقتانا باستاعانىن كورسەتۋى مۇمكىن.