قازاقستاندا شاڭدى داۋىل، نايزاعاي جانە قاتتى جەل بولادى - قازگيدرومەت
استانا. قازاقپارات – 4-قىركۇيەكتە قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىندە كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازگيدرومەت.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. جەل سولتۇستىك، سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى. كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-18 م/س-قا جەتەدى. تۇندە وبلىستىڭ شىعىسىندا 2 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك جۇرەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە ءورت قاۋپى جوعارى. كوكشەتاۋدا دا ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە بولادى.
تۇندە الماتى وبلىسىنىڭ تاۋ بوكتەرىندە جاڭبىر، نايزاعاي، تاۋلى اۋداندارىندا ازداعان جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، جاڭبىر ارالاس قار) بولۋى ىقتيمال. كۇندىز وبلىستىڭ تاۋ بوكتەرى مەن تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جاۋادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. وبلىستىڭ ورتالىعىندا، باتىسىندا، شىعىسىندا ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە، سولتۇستىگىندە جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى. قونايەۆتا ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە ساقتالادى. ىلە الاتاۋىنىڭ تاۋلارىندا (الماتى قالاسىنىڭ مەدەۋ جانە بوستاندىق اۋداندارىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا) كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
كۇندىز اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل تۇرادى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جەلدىڭ ەكپىنى 15-18 م/س- قا جەتەدى. وبلىستا ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە ساقتالادى. اتىراۋدا دا ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا تۇمان بولادى. تۇندە وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا 3 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك جۇرەدى. وسكەمەندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س-قا جەتەدى. ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە ساقتالادى. تارازدا دا ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە.
كۇندىز جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. 4-6-قىركۇيەكتە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە ءورت قاۋپى جوعارى، وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا توتەنشە دەڭگەيدە ساقتالادى.
كۇندىز باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان، وڭتۇستىكتەن سوعادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە، وبلىستىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى. ورالدا ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15 م/س-كە جەتەدى. ورتالىعىندا ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا ءورت قاۋپى جوعارى، وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا توتەنشە دەڭگەيدە ساقتالادى.
كۇندىز قىزىلوردا وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل تۇرادى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى. كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. وبلىستا ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە ساقتالادى. قىزىلوردادا دا ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە.
كۇندىز ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا شاڭدى داۋىل بولادى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە ءورت قاۋپى توتەنشە، ورتالىعىندا جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى. اقتاۋدا ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ پاۆلودار وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. پاۆلوداردا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
كۇندىز سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ازداعان جاڭبىر، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. پەتروپاۆلدا كۇندىز ازداعان جاڭبىر، نايزاعاي كۇتىلەدى.
كۇندىز تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل بولادى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋداندارىندا جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س، كۇندىز ەكپىنى 23-28 م/س-قا جەتەدى. ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە ساقتالادى. شىمكەنتتە جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە ساقتالادى. تۇركىستاندا سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە ساقتالادى. جەزقازعاندا دا ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە.