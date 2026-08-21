قازاقستاندا شاعىن بيزنەستى سۋبسيديالاۋ شارتتارى وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا «ىسكەر ايماق» شاعىن بيزنەستى قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي باعدارلاماسى اياسىندا سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ ءبىر بولىگىن سۋبسيديالاۋ قاعيدالارى وزگەردى.
ءتيىستى تۇزەتۋلەر ۇكىمەتتىڭ 2026-جىلعى 18-تامىزداعى قاۋلىسىمەن ەنگىزىلدى.
وزگەرىستەرگە سايكەس، ەكونوميكالىق قىزمەتتىڭ باسىم باعىتتارى بويىنشا جوبالاردى جۇزەگە اسىرىپ جاتقان نەمەسە جۇزەگە اسىرۋدى جوسپارلاعان كاسىپكەرلەر سۋبسيديا الا الادى. بۇل رەتتە جوبانىڭ ىسكە اسىرىلاتىن جەرى مەن كاسىپكەردىڭ تىركەلگەن جەرى ەسكەرىلەدى.
قازاقستاننىڭ وڭىرلەرى مەن اۋداندارىندا باسىم سالالار تىزىمىنە ەكونوميكالىق قىزمەت تۇرلەرىنىڭ جالپى جىكتەۋىشى بويىنشا التى كودتان ارتىق ەنگىزۋگە بولمايدى.
الەۋمەتتىك كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنە سالالىق شەكتەۋ قويىلمايدى. ولاردىڭ جوبالارى ءتيىستى تىزىلىمدە كورسەتىلگەن قىزمەت تۇرلەرى بويىنشا سۋبسيديالانادى. بۇل رەتتە دە جوبانىڭ ىسكە اسىرىلاتىن جەرى مەن كاسىپكەردىڭ تىركەلگەن جەرى ەسكەرىلەدى.
وزگەرىستەردە ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا قويىلاتىن تالاپتار دا ناقتىلاندى. سۋبسيديا ينۆەستيتسيا سالۋعا جانە اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرۋعا باعىتتالعان جاڭا قارجى قۇرالدارى بويىنشا بەرىلەدى.
ينۆەستيتسيالىق شىعىندارعا نەگىزگى قۇرالداردى، ونىڭ ىشىندە كوممەرتسيالىق جىلجىمايتىن مۇلىك، جابدىق، تەحنيكا، كولىك، بيولوگيالىق، ماتەريالدىق جانە ماتەريالدىق ەمەس اكتيۆتەردى ساتىپ الۋعا جۇمسالاتىن قاراجات جاتادى. سونداي-اق كاسىپكەرلىك قىزمەتتە پايدالانىلاتىن نىسانداردى سالۋ، جاڭعىرتۋ، رەكونسترۋكتسيالاۋ جانە كۇردەلى جوندەۋ شىعىندارى دا وسى ساناتقا كىرەدى.
ينۆەستيتسيالىق جوبالار اياسىندا نەگىزگى قۇرالدار، جابدىق، تەحنيكا، كولىك، قۇرىلىس ماتەريالدارى جانە باسقا دا اكتيۆتەر ءتيىستى تىزىلىمگە ەنگەن قازاقستاندىق وندىرۋشىلەردەن ساتىپ الىنۋعا ءتيىس.
ەگەر تىزىلىمدە قاجەتتى تاۋاردى نەمەسە جابدىقتى وندىرەتىن وتاندىق كومپانيا بولماسا، كاسىپكەر ونى باسقا وندىرۋشىلەردەن ساتىپ الا الادى.
جوبالاردىڭ تيىمدىلىگىن باعالاۋ كەزىندە قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ دەرەكتەرى، سالىق دەكلاراتسياسىنداعى مالىمەتتەر، سونداي-اق بيۋجەتپەن ەسەپ ايىرىسۋدىڭ جاي-كۇيى تۋرالى جەكە شوتتان الىنعان ءۇزىندى كوشىرمە پايدالانىلادى.
ەگەر كاسىپكەر بەلگىلەنگەن تيىمدىلىك كورسەتكىشتەرىن ورىنداي الماسا، وعان ءبىر قارجى جىلىنان اسپايتىن قوسىمشا مەرزىم بەرىلۋى مۇمكىن. ول ءۇشىن جوبانىڭ ىسكە اسىرىلىپ جاتقانى جانە قارجى قۇرالىنىڭ ماقساتقا ساي پايدالانىلعانى راستالۋعا ءتيىس.
مۇنداي قوسىمشا مەرزىم جابدىقتى جەتكىزۋ نەمەسە ونى ىسكە قوسۋ كەشىككەندە، رۇقسات قۇجاتتارىن الۋ نە ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمعا قوسىلۋ سوزىلعان جاعدايدا بەرىلۋى مۇمكىن. بۇل رەتتە كەشىگۋدىڭ سەبەپتەرى كاسىپكەرگە بايلانىستى بولماۋعا ءتيىس.
ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى سۋبسيديالاۋ مەرزىمى سۋبسيديالاۋ باستالعان كۇننەن باستاپ 18 ايدان اسپايدى. فورس-ماجور جاعدايىندا، زاڭناماعا ەلەۋلى وزگەرىستەر ەنگىزىلسە نەمەسە كۇتپەگەن تەحنيكالىق، ەكونوميكالىق جانە وندىرىستىك جاعدايلار تۋىنداسا، قوسىمشا التى ايعا دەيىن مەرزىم بەرىلۋى مۇمكىن.
سۋبسيديا نومينالدى مولشەرلەمەسى ۇلتتىق بانكتىڭ بازالىق مولشەرلەمەسىنە ءتورت پايىزدىق تارماق قوسىلعان دەڭگەيدەن اسپايتىن قارجى قۇرالدارى بويىنشا بەرىلەدى.
الەۋمەتتىك كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ تىزىلىمىنە ەنگىزىلگەن كاسىپكەرلەر ءۇشىن سۋبسيديا مولشەرى نومينالدى سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ 50 پايىزى. مولشەرلەمەنىڭ قالعان بولىگىن كاسىپكەر ءوزى تولەيدى.
باعدارلاماعا قاتىساتىن ليزينگتىك كومپانيالارعا قويىلاتىن تالاپتار دا بەلگىلەندى. ليزينگتىك كومپانيانىڭ سوڭعى ەسەپتى كەزەڭدەگى قارجىلىق ەسەپتىلىكپەن راستالعان مەنشىكتى كاپيتالى كەمىندە 1 ميلليارد تەڭگە بولۋى ءتيىس. سونىمەن قاتار كومپانيا ءوتىنىم بەرگەنگە دەيىن نەگىزگى قىزمەتىن كەمىندە ءبىر جىل جۇرگىزۋگە ءتيىس.
سۋبسيديا الۋ ءۇشىن كاسىپكەر قارجى ينستيتۋتىنا ءوتىنىش بەرەدى. قارجى ينستيتۋتى جوبانىڭ قارجىلىق-ەكونوميكالىق تيىمدىلىگىن باعالاپ، وڭ شەشىم قابىلداعاننان كەيىن قۇجاتتار قارجى اگەنتتىگىنىڭ فيليالدارىنا قاراۋعا جىبەرىلەدى.
قاراۋ قورىتىندىسى بويىنشا سۋبسيديا بەرۋ، ودان باس تارتۋ نەمەسە جوبانى پىسىقتاۋعا جىبەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانادى.
قاۋلى 2026-جىلعى 31-تامىزدان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدە جارتى جىلدا شاعىن جانە ورتا بيزنەس سۋبەكتىلەرىنىڭ سانى شامامەن 550 مىڭعا ارتقانىن جازعان ەدىك.