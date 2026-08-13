قازاقستاندا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ەڭ جوعارى وڭىرلەر بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ەڭ جوعارى وڭىرلەر بەلگىلى بولدى. بۇل تۋرالى Finprom.kz باسىلىمى حابارلايدى.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلدىڭ باسىنداعى ەسەپ بويىنشا قازاقستاندا جاسى 100-دەن اسقان 1321 ادام تۇرادى. ءبىر جىل ىشىندە ولاردىڭ سانى 28,4 پايىزعا، ياعني 293 ادامعا ارتقان. سالىستىرمالى تۇردە ايتساق، 2025 -جىلدىڭ باسىندا ەلدە 1030 ۇزاق جاساۋشى بولعان.
قازاقستاندا جاسى 100 دەن اسقان قارتتار اراسىندا ايەلدەر سانى ايتارلىقتاي كوپ. 2026 -جىلدىڭ باسىنداعى ەسەپ بويىنشا ەلدە 1039 ايەل ۇزاق ءومىر سۇرگەن. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 29,1 پايىزعا جوعارى.
جاسى 100 دەن اسقان ەرلەردىڭ سانى 26,2 پايىزعا ءوسىپ، 284 ادامعا جەتتى. وسىلايشا، قازاقستانداعى بارلىق قارتتاردىڭ 78,5 پايىزىن ايەلدەر، 21,5 پايىزىن ەرلەر قۇرايدى.
قازاقستاندا جاسى 100 دەن اسقان قارتتاردىڭ باسىم بولىگى قالادا تۇرادى. 2026 -جىلدىڭ باسىنداعى جاعداي بويىنشا قالالىق جەرلەردە 953 قارت بولعان. ءبىر جىل ىشىندە ولاردىڭ سانى 32,2 پايىزعا ارتتى. اۋىلدىق جەرلەردە جاسى 100-دەن اسقان 370 ادام تۇرعان. وسىلايشا، ەلدەگى بارلىق قارتتاردىڭ 72 پايىزى قالا تۇرعىندارى بولسا، 28 پايىزى اۋىل تۇرعىندارى.
قارت ادامداردىڭ سانى بويىنشا ءبىرىنشى ورىندا الماتى قالاسى تۇر. 2026 -جىلدىڭ باسىنداعى ەسەپ بويىنشا قالادا جاسى 100 دەن اسقان 304 ادام تۇرعان. بۇل قازاقستانداعى بارلىق قارتتاردىڭ شامامەن 23 پايىزىن، ياعني ءاربىر ءتورتىنشى قارت ادامدى قۇرايدى.
ەكىنشى ورىندا قوستاناي وبلىسى تۇر. مۇندا 149 قارت بار، بۇل جالپى ساننىڭ 11,3 پايىزىنا تەڭ.
ودان كەيىنگى ورىنداردا:
جامبىل وبلىسى - 88 ادام نەمەسە 6,7 پايىز؛
تۇركىستان وبلىسى - 83 ادام نەمەسە 6,3 پايىز؛
شىعىس قازاقستان وبلىسى - 82 ادام نەمەسە 6,2 پايىز.
وسىلايشا، قازاقستانداعى بارلىق قارتتىڭ 53,5 پايىزى وسى بەس وڭىرگە تيەسىلى.
ال جاسى 100 دەن اسقان ادامدار ەڭ از تۇراتىن وڭىرلەر قاتارىندا ماڭعىستاۋ وبلىسى - 11 ادام، ۇلىتاۋ وبلىسى - 12 ادام جانە اتىراۋ وبلىسى - 14 ادام بار.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى تاريحي ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكەنى تۋرالى جازعان ەدىك.