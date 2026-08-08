قازاقستاندا ءبىر تاۋلىكتە ءۇش ورمان ءورتى تىركەلدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 7-تامىزدا قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك ورمان قورى اۋماعىندا ءۇش ورمان ءورتى تىركەلدى.
ءورتتىڭ بىرەۋى باتىس قازاقستان وبلىسىندا، تاعى ەكەۋى ۇلىتاۋ جانە كوكشەتاۋ مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركتەرىنىڭ اۋماعىندا بولعان.
باتىس قازاقستان وبلىسىنداعى ءورت وشاعىن «قازاۆياورمانقورعاۋ» رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك قازىنالىق كاسىپورنىنىڭ اۋە پاترۋلدەۋ توبى انىقتاعان. ءورت تۋرالى اقپارات تۇسكەن بويدا ورمان مەكەمەلەرىنىڭ كۇشتەرى مەن قاجەتتى تەحنيكاسى وقيعا ورنىنا جەدەل جىبەرىلدى.
ءورتتى سوندىرۋگە «قازاۆياورمانقورعاۋ» كاسىپورنىنىڭ اۋە ءورت ءسوندىرۋ دەسانتشىلارى، سونداي-اق مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جۇمىلدىرىلدى. ناتيجەسىندە ءۇش ءورت تە از ۋاقىت ىشىندە تولىق ءسوندىرىلدى.
قازىرگى تاڭدا ەل اۋماعىندا اپتاپ ىستىق پەن نايزاعايعا بايلانىستى ءورت قاۋپى جوعارى بولىپ وتىر.
وسىعان بايلانىستى مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتى مەن «قازاۆياورمانقورعاۋ» كۇشتەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمگە كوشتى. ورمان القاپتارىندا اۋە جانە جەرۇستى پاترۋلدەۋ جۇمىستارى ۇزدىكسىز جۇرگىزىلىپ جاتىر.