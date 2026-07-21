قازاقستاندا ءبىر تاۋلىكتە نايزاعاي سالدارىنان 55 ورمان ءورتى شىقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ بىرنەشە وڭىرىندە ءبىر تاۋلىكتىڭ ىشىندە نايزاعاي رازريادتارىنان 55 ورمان ءورتى تىركەلدى.
ءورت وشاقتارى 20-شىلدە كۇنى مەملەكەتتىك ورمان قورى اۋماعىندا پايدا بولعان.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، بۇعان ەلىمىزدىڭ اۋماعىنان وتكەن نايزاعايلى فرونت سەبەپ بولعان. تابيعي قۇبىلىس سالدارىنان نايزاعاي سوققىلارى كوپتەگەن اۋماقتا ءبىر مەزەتتە ءورت شىعۋىنا اكەلگەن.
ورتتەردىڭ باسىم بولىگى «سەمەي ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ اۋماعىندا تىركەلگەن - 41 جاعداي. سونىمەن قاتار «ەرتىس ورمانى» موتر-دا – 9، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا – 3، «ناۋرىزىم» مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىندا جانە «باياناۋىل» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە ءبىر-بىردەن ورمان ءورتى بولعان.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، قىسقا ۋاقىت ىشىندە ونداعان ءورت وشاعىنىڭ پايدا بولۋى ورمان كۇزەتى قىزمەتكەرلەرىنە ۇلكەن سىناق بولعان. دەگەنمەن جەدەل ارەكەت ەتۋ مەن ۇيلەسىمدى جۇمىستىڭ ارقاسىندا بارلىق ءورت دەر كەزىندە انىقتالىپ، وقشاۋلانعان جانە تولىق سوندىرىلگەن نەمەسە باقىلاۋعا الىنعان.
ءورتتى جويۋ جۇمىستارىنا توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ بولىمشەلەرى، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار جانە ازاماتتىق قورعاۋ قىزمەتتەرى جۇمىلدىرىلعان.
- ءبىر مەزەتتە بىرنەشە ءورت وشاعىنىڭ پايدا بولۋىنا قاراماستان، مامانداردىڭ ۇيلەسىمدى ءىس-قيمىلى ءىرى ورمان ورتتەرىنىڭ تارالۋىنا جول بەرمەدى،-دەپ حابارلادى مينيسترلىك.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن اقتوبە، اقمولا جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنداعى ورمان ورتتەرى تولىق سوندىرىلگەنىن حابارلاعانبىز.