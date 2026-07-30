قازاقستاندا ءبىر گرام التىن قانشا تۇرادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ءبىر اپتا ىشىندە التىن باعاسى ءتۇستى.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ مالىمەتىنشە، 30-شىلدە تاڭەرتەڭگى جاعداي بويىنشا ءبىر گرام التىننىڭ باعاسى - 61889,33 تەڭگە.
ءبىر اپتا بۇرىن ول 61925,12 تەڭگە بولعان، ياعني 35,79 تەڭگەگە ارزاندادى.
دۇنيەجۇزىلىك التىن كەڭەسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا التىن نارىعى قاتتى قۇبىلىپ تۇردى. قاڭتار ايىندا التىن قۇنىنىڭ تاريحي ەڭ جوعارى دەڭگەيى 12 رەت جاڭارىپ، ءبىر ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 5405 ا ق ش دوللارىنا جەتكەن. الايدا ماۋسىم ايىندا باعا 4002 ا ق ش دوللارىنا دەيىن قۇلدىرادى.
ۇيىمنىڭ مالىمەتىنشە، جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسىندا التىن باعاسىنىڭ وزگەرۋى گەوساياسي احۋالعا، پايىزدىق مولشەرلەمەلەرگە جانە ينۆەستورلاردىڭ كوڭىل-كۇيىنە بايلانىستى بولادى.
نارىقتا قازىرگى جاعداي ساقتالسا، التىن باعاسى جىل سوڭىنا دەيىن ءبىر ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن شامامەن 4100 ا ق ش دوللارىنان شامامەن %5 جوعارى نە تومەن دەڭگەيدە ساۋدالانۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شىعىس قازاقستاندا قىتاي ازاماتتارى زاڭسىز التىن وندىرىسىنە تارتىلعانىن جازعانبىز.