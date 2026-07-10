قازاقستاندا ءبىر اپتا ىشىندە ءبىرقاتار ازىق-تۇلىك باعاسى تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ەلىمىزدە بىر اپتا ىشىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ءبىرقاتار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى تومەندەگەنىن ءمالىم ەتتى.
8-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا ەسەپتى اپتادا قازاقستاندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ءبىرقاتار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىنىڭ تومەندەۋى بايقالدى. باعاسى ەڭ كوپ تومەندەگەن ءونىم - قيار 6,5 پايىزعا ارزاندادى.
سونىمەن قاتار قىزاناق (4,1 پايىز)، ءسابىز (2,1 پايىز)، سۇيەكسىز سيىر ەتى مەن جۇمىرتقا (ءارقايسىسى 0,6 پايىز)، سۇيەكتى سيىر ەتى (0,3 پايىز)، بالىق (0,1 پايىز) باعالارى تومەندەدى. وڭىرلەر بولىنىسىندە ەلدىڭ ءبىرقاتار قالاسىندا دەفلياتسيالىق ديناميكا بايقالدى.
ءبىر اپتا ىشىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ جالپى باعا دەڭگەيى قىزىلوردا مەن جەزقازعاندا (0,4 پايىز)، پەتروپاۆل، وسكەمەن، قاراعاندى جانە تۇركىستان قالالارىندا (ءارقايسىسىندا 0,2 پايىز)، الماتى قالاسىندا (0,1 پايىز) تومەندەدى.
استانا، شىمكەنت، اقتوبە، اتىراۋ، قوستاناي، پاۆلودار، سەمەي جانە تاراز قالالارىندا باعالار الدىڭعى اپتا دەڭگەيىندە ساقتالدى.
ايتا كەتەيىك، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك وندىرۋشىلەر ەلەكتر ەنەرگياسىن جەڭىلدەتىلگەن تاريفپەن الا الادى.
الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ءتىزىمى كەڭەيتىلدى.