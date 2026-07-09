قازاقستاندا ءبىر اپتا ىشىندە التىن باعاسى قالاي وزگەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا التىن باعاسى اپتا ىشىندە بىرنەشە رەت قۇبىلعانىمەن، كەيىننەن تومەندەدى. قازىرگى تاڭدا ءبىر گرام التىن 61017 تەڭگەدەن ساۋدالانىپ جاتىر.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىنگى تاڭدا ءبىر گرام التىننىڭ باعاسى 61017 تەڭگەنى قۇراپ وتىر. بۇل ءبىر كۇن بۇرىنعى كورسەتكىشتەن 1440 تەڭگەگە تومەن. كەشە باعالى مەتالدىڭ ءبىر گرامى 62457 تەڭگەدەن ساۋدالانعان بولاتىن.
اپتاداعى ەڭ جوعارى باعا 7-شىلدەدە تىركەلدى. سول كۇنى ءبىر گرام التىننىڭ قۇنى 62791 تەڭگەگە جەتكەن.
ال World Gold Council دەرەگىنە سايكەس، الەمدىك نارىقتا 2-شىلدە كۇنى التىننىڭ ءبىر گرامى 130,48 ا ق ش دوللارىن قۇراسا، بۇگىنگى كۇنى 130,92 ا ق ش دوللارىنا دەيىن تومەندەگەن. ال اپتا ىشىندەگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش 6-شىلدە تىركەلىپ، ءبىر گرام التىننىڭ الەمدىك نارىقتاعى باعاسى 134,86 ا ق ش دوللارىنا جەتكەن.
جالپى العاندا، ءبىر اپتا ىشىندە قازاقستاندا التىننىڭ ءبىر گرامى 286 تەڭگەگە ارزاندادى. ءبىر اپتا بۇرىن ونىڭ باعاسى 61303 تەڭگە بولعان.
بۇعان دەيىن ماۋسىم ايىندا التىن باعاسى %12 عا تومەندەگەنىن جازعانبىز.