قازاقستاندا ءبىر اپتا ىشىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى ارزاندادى
استانا. قازاقپارات - 22-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا اپتا ىشىندە ەلدە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ءبىرقاتار ازىق-تۇلىك تاۋارى باعاسىنىڭ تومەندەۋى بايقالدى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باعاسى ەڭ كوپ تومەندەگەن ءونىم قياردىڭ باعاسى %4,3 ارزاندادى.
سونىمەن قاتار قىرىققابات %1,5، كارتوپ %1,4، قىزاناق %0,8، الما %0,7، پياز %0,4، سۇزبە %0,3، كۇرىش، قاراقۇمىق جارماسى، قاتتى جانە جارتىلاي قاتتى ىرىمشىك، تۇز %0,1 بويىنشا باعالاردىڭ تومەندەۋى بايقالدى.
ەسەپتى اپتادا ءبىرىنشى سۇرىپتى بيداي ۇنى، ءبىرىنشى سۇرىپتى بيداي ۇنىنان دايىندالعان نان، ءسۇت (پاستەرلەنگەن، ۋلتراپاستەرلەنگەن، %2,2 دان %6 دەيىنگى مايلىلىقتاعى ستەريلدەنگەن ءسۇت)، قايماق جانە سارى ماي باعاسى وزگەرىسسىز قالدى.
- وڭىرلىك بولىنىستە ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار قالالارىندا دەفلياتسيالىق ديناميكا بايقالدى. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ جالپى باعا دەڭگەيى ءبىر اپتا ىشىندە قونايەۆ، وسكەمەن جانە تالدىقورعان قالالارىندا %0,4، اقتوبە قالاسىندا %0,2، الماتى، اقتاۋ، اتىراۋ، قوستاناي، قىزىلوردا، ورال جانە تۇركىستان قالالارىندا %0,1 تومەندەدى. استانا، جەزقازعان، قاراعاندى، پەتروپاۆل، سەمەي جانە تاراز قالالارىندا باعالار وتكەن اپتا دەڭگەيىندە ساقتالدى،- دەلىنگەن ستاتيستيكالىق مالىمەتتە.
رەسپۋبليكا بويىنشا قياردىڭ ورتاشا باعاسى كيلوگرامىنا 502 تەڭگەنى قۇرادى. ەڭ تومەن باعا تاراز قالاسىندا تىركەلدى - كيلوگرامى 339 تەڭگە.
تازارتىلعان كۇرىشتىڭ ورتاشا رەسپۋبليكالىق باعاسى كيلوگرامىنا 533 تەڭگە دەڭگەيىندە قالىپتاستى. ەڭ قولجەتىمدى باعالار قىزىلوردا قالاسىندا - 456 تەڭگە جانە اقتاۋ قالاسىندا - 472 تەڭگە بولدى.
ەلىمىز بويىنشا كارتوپتىڭ ورتاشا باعاسى كيلوگرامىنا 283 تەڭگەنى قۇرادى. ەڭ تومەن باعا تۇركىستان قالاسىندا تىركەلدى - كيلوگرامى 218 تەڭگە.
رەسپۋبليكا بويىنشا I ساناتتاعى 10 جۇمىرتقانىڭ ورتاشا باعاسى 564 تەڭگەنى قۇرادى. ەڭ تومەن باعالار قىزىلوردا قالاسىندا (464 تەڭگە) جانە ورال قالاسىندا (471 تەڭگە) بايقالدى.
ەت ونىمدەرى بويىنشا رەسپۋبليكاداعى ورتاشا باعالار: سۇيەكتى سيىر ەتى — كيلوگرامىنا 3775 تەڭگە، تاۋىق ەتى — كيلوگرامىنا 1758 تەڭگە.