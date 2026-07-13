قازاقستاندا بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە اۆتوجانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرەدى.
13-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا جانارماي باعاسى تومەندەگىدەي:
ا ي-92
استانا: 244-245 ت گ/ل
الماتى: 242-247 ت گ/ل
شىمكەنت: 230-235 ت گ/ل
ا ي-95
استانا: 313-317 ت گ/ل
الماتى: 320-325 ت گ/ل
شىمكەنت: 299-305 ت گ/ل
ا ي-98
استانا: 355-365 ت گ/ل
الماتى: 360-373 ت گ/ل
شىمكەنت: 345-350 ت گ/ل
ديزەل وتىنى
استانا: 335 ت گ/ل
الماتى: 340-343 ت گ/ل
شىمكەنت: 338-343 ت گ/ل
اۆتوگاز
الماتى: 112 ت گ/ل
شىمكەنت: 112 ت گ/ل