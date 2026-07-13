KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندا بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانشا

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە اۆتوجانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرەدى.

    Госрегулирование цен на бензин Аи-95 отменили в Кыргызстане
    فوتو: كابار

    13-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا جانارماي باعاسى تومەندەگىدەي:

    ا ي-92

    استانا: 244-245 ت گ/ل

    الماتى: 242-247 ت گ/ل

    شىمكەنت: 230-235 ت گ/ل

    ا ي-95

    استانا: 313-317 ت گ/ل

    الماتى: 320-325 ت گ/ل

    شىمكەنت: 299-305 ت گ/ل

    ا ي-98

    استانا: 355-365 ت گ/ل

    الماتى: 360-373 ت گ/ل

    شىمكەنت: 345-350 ت گ/ل

    ديزەل وتىنى

    استانا: 335 ت گ/ل

    الماتى: 340-343 ت گ/ل

    شىمكەنت: 338-343 ت گ/ل

    اۆتوگاز

    الماتى: 112 ت گ/ل

    شىمكەنت: 112 ت گ/ل

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور