قازاقستاندا بەنزين باعاسى ءتورت ەسە جىلدام قىمباتتاي باستادى
استانا. قازاقپارات - ماۋسىم ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا بەنزين باعاسىنىڭ جىلدىق ءوسىمى 15,6 پايىزعا جەتتى. سالىستىرۋ ءۇشىن، 2025-جىلدىڭ ماۋسىمىندا بەنزين ءبىر جىل ىشىندە 4,2 پايىزعا قىمباتتاعان ەدى.
ياعني جانارماي باعاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنى شامامەن ءتورت ەسەگە جەدەلدەگەن.
Energyprom.kz ساراپشىلارىنىڭ ەسەپتەۋىنشە، ءبىر اي ىشىندە جانارماي قۇنى 1,1 پايىز وسكەن. ال جىلدىق كورسەتكىش بويىنشا بەنزين كەيىنگى ون جىل ىشىندە بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيدە قىمباتتاپ وتىر.
بۇعان دەيىنگى ەڭ جوعارى ءوسىم 2016 جانە 2021-جىلدارى تىركەلگەن. ول كەزدە جانارماي باعاسى 13,6 پايىز كوتەرىلگەن ەدى.
كەيىنگى ءبىر جىلدا ەڭ كوپ قىمباتتاعانى - اي-95 بەنزينى. ونىڭ باعاسى 17,5 پايىز وسكەن. اي-92 ماركالى بەنزين 15,2 پايىز، ال اي-98 بەنزينى 14,1 پايىز قىمباتتاعان.
- بولشەك ساۋدادا ەڭ قولجەتىمدى وتىن ءتۇرى - اي-92 بەنزينى. 2026-جىلدىڭ مامىر ايىندا قازاقستان بويىنشا ونىڭ ءبىر ليترىنىڭ ورتاشا باعاسى 236 تەڭگە بولدى. ءىرى قالالار اراسىندا ەڭ تومەن باعا اتىراۋ (219 تەڭگە)، ورال (223 تەڭگە) جانە اقتوبەدە (225 تەڭگە) تىركەلدى. ەڭ جوعارى باعا الماتى مەن تالدىقورعاندا بولدى - ءار ءليترى 241 تەڭگەدەن ساتىلدى، - دەپ جازدى Energyprom.
بەنزين قاي وڭىرلەردە قىمباتتادى؟
جىلدىق ەسەپتە بەنزين باعاسى ەڭ كوپ وسكەن ءوڭىر - پاۆلودار وبلىسى. مۇندا جانارماي 25,1 پايىز قىمباتتاعان.
ودان كەيىن استانا (18,9+ پايىز)، ماڭعىستاۋ (16,4+ پايىز) جانە قىزىلوردا (16,1+ پايىز) وبلىستارى تۇر.
الماتىداعى جانارماي بەكەتتەرىندە باعا 16 پايىز، شىمكەنتتە 14,4 پايىز وسكەن.
باعا ءوسىمى ەڭ تومەن وڭىرلەر - ەلىمىزدىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگى. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا بەنزين 12,4 پايىز، باتىس قازاقستان وبلىسىندا 12,6 پايىز، اقتوبە وبلىسىندا 13,1 پايىز قىمباتتاعان.
جانارماي نارىعىنداعى جاعداي
قازىر قازاقستانداعى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى ىشكى نارىقتى تولىقتاي دەرلىك قامتاماسىز ەتىپ وتىر. ءبىر جىل ىشىندە يمپورتتىق بەنزين كولەمى 20,9 پايىز ازايىپ، 133,4 تونناعا دەيىن تومەندەگەن.
سالىستىرۋ ءۇشىن، ەل ىشىندە شامامەن 2 ميلليون توننا جانارماي ساتىلعان.
2026-جىلدىڭ قاڭتار-مامىر ايلارى ارالىعىندا قازاقستاندا بەنزين ءوندىرىسى 2,5 ميلليون تونناعا جەتكەن.