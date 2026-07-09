قازاقستاندا باسپانا باعاسى قالاي وزگەرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە بيىلعى ماۋسىم ايىندا تۇرعىن ءۇي باعاسى وزگەرىپ، ءبىر اي ىشىندە جاڭا پاتەرلەردىڭ، قايتالاما نارىقتاعى تۇرعىن ۇيلەردىڭ جانە جالعا بەرىلەتىن باسپانانىڭ باعاسى ءوستى.
ەل بويىنشا جاڭا تۇرعىن ءۇيدىڭ ءبىر شارشى مەترىنىڭ ورتاشا باعاسى 617555 تەڭگە، ال قايتالاما نارىقتاعى پاتەرلەردىڭ ورتاشا قۇنى 629667 تەڭگە. اباتتاندىرىلعان تۇرعىن ءۇيدى جالعا بەرۋدىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر شارشى مەتر ءۇشىن 5062 تەڭگەگە جەتتى.
مامىر ايىمەن سالىستىرعاندا جاڭا تۇرعىن ءۇي باعاسى %0,7، قايتالاما نارىقتاعى پاتەرلەردىڭ باعاسى 0,6 پايىز، ال جالداۋ اقىسى 0,4 پايىز ءوستى. جىلدىق ەسەپپەن العاندا جاڭا تۇرعىن ءۇي باعاسى 14 پايىز، قايتالاما نارىقتاعى تۇرعىن ءۇي 10,4 پايىز، ال جالداۋ اقىسى 13,4 پايىزعا قىمباتتادى.
ەڭ قىمبات جاڭا تۇرعىن ءۇي استانادا تىركەلدى - ءبىر شارشى مەترى 739033 تەڭگە، ال الماتىدا - 725995 تەڭگە. قايتالاما تۇرعىن ءۇي نارىعىندا دا كوش باستاپ تۇرعان قالالار - الماتى (749592 تەڭگە) جانە استانا (727363 تەڭگە).
جالداۋ اقىسى بويىنشا دا ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەر الماتىدا ءبىر شارشى مەترى 5879 تەڭگە جانە استانادا ءبىر شارشى مەترى 5646 تەڭگە. ال شىمكەنتتە تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ قۇنى ءبىر شارشى مەتر ءۇشىن 4288 تەڭگە.
ەڭ ارزان جاڭا تۇرعىن ءۇي ورال قالاسىندا ءبىر شارشى مەترى 327013 تەڭگە. ال تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋدىڭ ەڭ تومەنگى باعاسى تارازدا بايقالدى ءبىر شارشى مەتر ءۇشىن 2515 تەڭگە.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا 85 مىڭنان استام ازامات باسپانالى بولعانىن جازعانبىز.
سونىمەن قاتار سەرىك جۇمانعارين باسپانا قۇنىنىڭ وسۋىنە ەشقانداي نەگىز جوق ەكەنىن ايتقان ەدى.