KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندا بالالار سانى قانشا

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 0-17 جاس ارالىعىنداعى بالالار سانى 6,9 ميلليونعا جەتتى.

    Балалар лагерьлеріне бірыңғай талаптар енгізілді
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل رەسپۋبليكا حالقىنىڭ جالپى سانىنىڭ 33,6 پايىزىن قۇرايدى.

    بالالاردىڭ 62,3 پايىزى قالالىق جەرلەردە، ال 37,7 پايىزى اۋىلدىق جەرلەردە تۇرادى.

    - ۇل بالالاردىڭ ۇلەسى 51,4 پايىزدى، قىز بالالاردىڭ ۇلەسى 48,6 پايىزدى قۇرايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەل بويىنشا بالالار ەڭ كوپ تۇراتىن ءوڭىر - تۇركىستان وبلىسى. مۇندا 910,4 مىڭ بالا تۇرادى.

    سونداي-اق بالالار سانى بويىنشا الماتى قالاسى ەكىنشى ورىندا. مەگاپوليستە 688,9 مىڭ بالا تىركەلگەن. ال الماتى وبلىسىندا 572,3 مىڭ بالا تۇرادى.

    - بۇل كورسەتكىشتەر تيىسىنشە رەسپۋبليكاداعى بارلىق بالالاردىڭ 13,2, 10 جانە 8,3 پايىزىن قۇرايدى،-دەپ مالىمدەدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.

    سوڭعى بەس جىلدا ەلىمىزدەگى بالالار سانى 4,4 پايىزعا ارتقان.

    ايتا كەتەيىك، «ۇلتتىق قور - بالالارعا» جوباسى اياسىندا بالالارعا 2,3 ميلليارد دوللار ءبولىندى.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور