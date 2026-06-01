قازاقستاندا بالالار سانى قانشا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 0-17 جاس ارالىعىنداعى بالالار سانى 6,9 ميلليونعا جەتتى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل رەسپۋبليكا حالقىنىڭ جالپى سانىنىڭ 33,6 پايىزىن قۇرايدى.
بالالاردىڭ 62,3 پايىزى قالالىق جەرلەردە، ال 37,7 پايىزى اۋىلدىق جەرلەردە تۇرادى.
- ۇل بالالاردىڭ ۇلەسى 51,4 پايىزدى، قىز بالالاردىڭ ۇلەسى 48,6 پايىزدى قۇرايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەل بويىنشا بالالار ەڭ كوپ تۇراتىن ءوڭىر - تۇركىستان وبلىسى. مۇندا 910,4 مىڭ بالا تۇرادى.
سونداي-اق بالالار سانى بويىنشا الماتى قالاسى ەكىنشى ورىندا. مەگاپوليستە 688,9 مىڭ بالا تىركەلگەن. ال الماتى وبلىسىندا 572,3 مىڭ بالا تۇرادى.
- بۇل كورسەتكىشتەر تيىسىنشە رەسپۋبليكاداعى بارلىق بالالاردىڭ 13,2, 10 جانە 8,3 پايىزىن قۇرايدى،-دەپ مالىمدەدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.
سوڭعى بەس جىلدا ەلىمىزدەگى بالالار سانى 4,4 پايىزعا ارتقان.
ايتا كەتەيىك، «ۇلتتىق قور - بالالارعا» جوباسى اياسىندا بالالارعا 2,3 ميلليارد دوللار ءبولىندى.