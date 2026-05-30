قازاقستاندا بالا اسىراپ الۋعا قاتىستى بەس ماڭىزدى وزگەرىس
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا بالا اسىراپ الۋ تارتىبىنە ءبىرقاتار ماڭىزدى وزگەرىس ەنگىزىلدى.
ەندى ۇمىتكەرلەر عانا ەمەس، ولارمەن بىرگە تۇراتىن ادامدار دا تەكسەرىلەدى، ال تۋىستارعا بالا اسىراپ الۋدا باسىمدىق بەرىلەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ەندى اتا-اجەلەر، ناعاشى-جيەندەر، اعايىن-تۋىستار جانە باسقا دا جاقىن تۋىستار بالا اسىراپ الۋدا ءبىرىنشى كەزەكتە قاراستىرىلادى. بۇل تالاپ ولاردىڭ قازاقستاننان تىس جەردە تۇرۋىنا نەمەسە قازاقستان ازاماتى بولماۋىنا قاراماستان قولدانىلادى.
رەسمي نەكەدەگى جۇپتارعا ارتىقشىلىق بەرىلەدى
ەگەر بالانىڭ تۋىستارى بولماسا، باسىمدىق زاڭدى نەكەدە تۇرعان ازاماتتارعا بەرىلەدى. ال ازاماتتىق نەكەدە (رەسمي تىركەلمەگەن بىرگە تۇرۋ جاعدايىندا) ءومىر سۇرەتىن ادامدار ءبىر بالانى بىرگە اسىراپ الا المايدى.
بۇدان بىلاي دەنساۋلىق جاعدايى، تابىس دەڭگەيى، سوتتىلىعى جانە پسيحولوگيالىق احۋال بويىنشا تالاپتار تەك بالا اسىراپ الۋشىعا عانا ەمەس، بالامەن ءبىر ۇيدە تۇراتىن بارلىق وتباسى مۇشەلەرىنە نەمەسە بىرگە تۇراتىن ادامدارعا دا قويىلادى.
بالا وتباسىنا قابىلدانعاننان كەيىن ءاربىر وتباسى مۇشەسىنە كەمىندە 15 شارشى مەتر تۇرعىن الاڭى تيەسىلى بولۋى قاجەت.
د ن ق ساراپتاماسى مىندەتتەلدى
ەگەر ەر ادام بالانىڭ اكەسى ەكەنىن رەسمي تۇردە انىقتاسا، ال ونىڭ زاڭدى جۇبايى كەيىننەن سول بالانى اسىراپ العىسى كەلسە، قۇجاتتار پاكەتىنە اكەلىك قاتىناستى راستايتىن مولەكۋلالىق-گەنەتيكالىق (د ن ق) ساراپتاما قورىتىندىسى مىندەتتى تۇردە قوسا تىركەلۋى كەرەك.
زاڭگەر تولەگەن بولتانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل وزگەرىستەردىڭ ەنگىزىلۋىنە بالا اسىراپ الۋشىمەن بىرگە تۇراتىن كەيبىر ەرەسەكتەردىڭ بالالاردىڭ قۇقىقتارىن بۇزۋ، ولارعا قىسىم كورسەتۋ جانە زاڭدى مۇددەلەرىنە قول سۇعۋ جاعدايلارىنىڭ كوبەيۋى سەبەپ بولعان.
سوندىقتان زاڭ شىعارۋشى بۇل سالاعا وتە قاجەت ءارى ماڭىزدى تۇزەتۋ ەنگىزدى دەپ ەسەپتەيمىن، - دەدى بولتانوۆ 24KZ ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
قازاقستاندا 20 مىڭنان استام جەتىم بالا بار
قازىرگى تاڭدا قازاقستاندا 20 مىڭنان استام جەتىم بالا جانە اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار بار. ولاردىڭ شامامەن 80 پايىزى اسىراپ الۋ، قورعانشىلىق، قامقورشىلىق، پاترونات نەمەسە قابىلداۋشى وتباسى سياقتى وتباسىلىق تاربيە نىساندارىندا تاربيەلەنۋدە.
ال قالعان بالالار ارنايى مەكەمەلەردە تۇرادى. بۇرىن ولار بالالار ۇيلەرىندە تاربيەلەنسە، بۇگىندە بالالاردى قولداۋ ورتالىقتارىندا، كامەلەتكە تولماعانداردى بەيىمدەۋ ورتالىقتارىندا جانە سابيلەر ۇيلەرىندە ورنالاستىرىلادى.
ءبىز بۇعان دەيىن قازاقستاندا سوڭعى 10 جىلدا بالالار ۇيىندە تاربيەلەنۋشىلەر سانى ەكى ەسە ازايعانى جايلى جازعانبىز.