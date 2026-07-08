قازاقستاندا ازىق-تۇلىك باعاسى ءبىر اپتادا قالاي وزگەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى تومەندەي باستادى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلدىڭ 24-ماۋسىمى مەن 1-شىلدەسى ارالىعىندا ءا م ا ت- تىڭ باعا يندەكسى 99,9 پايىز بولىپ، اپتالىق دەفلياتسيا تىركەلدى.
الدىڭعى اپتادا جەتى ءتۇرلى ازىق-تۇلىك تاۋارى ارزاندادى. ەڭ كوپ تومەندەۋ قىزاناقتا بايقالىپ، ونىڭ باعاسى 8,5 پايىزعا ءتۇستى. قيار 8,3 پايىز، جۇمىرتقا 1,5 پايىز، الما 1,1 پايىز، جاڭا اۋلانعان، سالقىنداتىلعان جانە مۇزداتىلعان بالىق 0,4 پايىز، كۇنباعىس مايى 0,2 پايىز، ال ايران 0,1 پايىزعا ارزاندادى. ال كۇرىش، نان جانە ءسۇت باعاسى وزگەرىسسىز قالدى.
سونىمەن قاتار 21 ءتۇرلى تاۋاردىڭ باعاسى ءوستى. ەڭ جوعارى ءوسىم قىرىققاباتتا تىركەلىپ، ول 7,9 پايىزعا قىمباتتادى. پياز بەن كارتوپ 1,9 پايىزعا، قانت 1,6 پايىز ءوستى. قالعان ونىمدەر بويىنشا ءوسىم 1 پايىزدان اسپادى.
وڭىرلەر بويىنشا العاندا، باعانىڭ ءوسۋى ءتورت وڭىردە بايقالدى. اقمولا وبلىسىندا باعا 0,2 پايىز، اتىراۋ، الماتى جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا 0,1 پايىز كوتەرىلدى. ال استانا مەن الماتى قالالارىندا، سونداي-اق قاراعاندى جانە جامبىل وبلىستارىندا باعا دەڭگەيى تۇراقتى بولدى.
باعانىڭ تومەندەۋى 12 وڭىردە تىركەلدى. ەڭ ۇلكەن تومەندەۋ قىزىلوردا وبلىسىندا بايقالىپ، باعا 0,9 پايىز ازايدى. اقتوبە، ۇلىتاۋ، قوستاناي جانە تۇركىستان وبلىستارىندا كورسەتكىش 0,3 پايىز، ماڭعىستاۋ، باتىس قازاقستان جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا 0,2 پايىز، ال شىمكەنت قالاسى، پاۆلودار، اباي جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا 0,1 پايىزعا تومەندەدى.
ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، ىشكى نارىقتاعى باعا تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- جىل باسىنان بەرى وڭىرلىك كوميسسيالاردىڭ 581 وتىرىسى وتكىزىلىپ، ساۋدا ۇستەمەسىنىڭ شەكتى مولشەرىن اسىرعانى ءۇشىن 2434 اكىمشىلىك قاۋلى شىعارىلعان. سونداي-اق 26,5 مىڭنان استام تاۋار وتكىزۋ تىزبەگى تەكسەرىلىپ، زاڭ تالاپتارىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى 3816 تاۋەكەل انىقتالعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ءتورت ەسە باياۋلاپ، 18-ماۋسىمداعى مالىمەت بويىنشا يندەكس 7,3 پايىزدان 1,8 پايىزعا دەيىن تومەندەگەنىن جازعانبىز.