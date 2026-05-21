قازاقستاندا ازاماتتاردىڭ ميللياردتاعان قارىزى كەشىرىلەدى
استانا. KAZINFORM - سنەجاننا يماشيەۆا اكىمشىلىك راقىمشىلىق اياسىندا قانداي ايىپپۇلدار كەشىرىلەتىنىن ءتۇسىندىردى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، اكىمشىلىك امنيستيا تەك ايىپپۇلدارعا قاتىستى بولادى.
اكىمشىلىك راقىمشىلىققا تەك قانا ايىپپۇلدار جاتادى. بۇل - جەكە تۇلعالار مەن كاسىپكەرلەرگە سالىنعان ايىپپۇلدار. جالپى كولەمى 1,8 ميلليون ايىپپۇل سالىنعان. سوماسى شامامەن 36 ميلليارد تەڭگە، - دەدى سنەجاننا يماشيەۆا ءماجىلىس كۋلۋارىندا.
جۋرناليستەر جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلعان ازاماتتار راقىمشىلىققا ىلىگە مە دەپ ناقتىلادى.
1,8 ميلليون ايىپپۇلدىڭ باسىم بولىگى - پوليتسيا سالعان ايىپپۇلدار. ونىڭ ىشىندە جەرگە تۇكىرۋ، ماس كۇيىندە ۇستالۋ سەكىلدى قۇقىق بۇزۋشىلىقتار بار. ال 90 پايىزى جول ەرەجەسىن بۇزعانى ءۇشىن سالىنعان ايىپپۇلدار، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ سوزىنشە، ەگەر قۇقىقبۇزۋشىلىق 17-ناۋرىزعا دەيىن، ياعني كونستيتۋتسيا قابىلدانعانعا دەيىن جاسالسا، وندا مۇنداي ايىپپۇلدار راقىمشىلىققا ىلىگۋى مۇمكىن.
قازىرگى تاڭدا جالپى بەرەشەك كولەمى شامامەن 63 ميلليارد تەڭگە. سونىڭ 36 ميلليارد تەڭگەسى راقىمشىلىققا جاتادى، - دەدى سنەجاننا يماشيەۆا.
دەپۋتات اكىمشىلىك امنيستيا اۆتوماتتى تۇردە جۇرگىزىلەتىنىن ايتتى. ازاماتتارعا ارنايى ءوتىنىش جازىپ نەمەسە مەملەكەتتىك ورگاندارعا جۇگىنۋدىڭ قاجەتى بولمايدى.