    قازاقستاندا ازاماتتاردىڭ ميللياردتاعان قارىزى كەشىرىلەدى

    استانا. KAZINFORM - سنەجاننا يماشيەۆا اكىمشىلىك راقىمشىلىق اياسىندا قانداي ايىپپۇلدار كەشىرىلەتىنىن ءتۇسىندىردى.

    دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، اكىمشىلىك امنيستيا تەك ايىپپۇلدارعا قاتىستى بولادى.

    اكىمشىلىك راقىمشىلىققا تەك قانا ايىپپۇلدار جاتادى. بۇل - جەكە تۇلعالار مەن كاسىپكەرلەرگە سالىنعان ايىپپۇلدار. جالپى كولەمى 1,8 ميلليون ايىپپۇل سالىنعان. سوماسى شامامەن 36 ميلليارد تەڭگە، - دەدى سنەجاننا يماشيەۆا ءماجىلىس كۋلۋارىندا.

    جۋرناليستەر جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلعان ازاماتتار راقىمشىلىققا ىلىگە مە دەپ ناقتىلادى.

    1,8 ميلليون ايىپپۇلدىڭ باسىم بولىگى - پوليتسيا سالعان ايىپپۇلدار. ونىڭ ىشىندە جەرگە تۇكىرۋ، ماس كۇيىندە ۇستالۋ سەكىلدى قۇقىق بۇزۋشىلىقتار بار. ال 90 پايىزى جول ەرەجەسىن بۇزعانى ءۇشىن سالىنعان ايىپپۇلدار، - دەدى دەپۋتات.

    ونىڭ سوزىنشە، ەگەر قۇقىقبۇزۋشىلىق 17-ناۋرىزعا دەيىن، ياعني كونستيتۋتسيا قابىلدانعانعا دەيىن جاسالسا، وندا مۇنداي ايىپپۇلدار راقىمشىلىققا ىلىگۋى مۇمكىن.

    قازىرگى تاڭدا جالپى بەرەشەك كولەمى شامامەن 63 ميلليارد تەڭگە. سونىڭ 36 ميلليارد تەڭگەسى راقىمشىلىققا جاتادى، - دەدى سنەجاننا يماشيەۆا.

    دەپۋتات اكىمشىلىك امنيستيا اۆتوماتتى تۇردە جۇرگىزىلەتىنىن ايتتى. ازاماتتارعا ارنايى ءوتىنىش جازىپ نەمەسە مەملەكەتتىك ورگاندارعا جۇگىنۋدىڭ قاجەتى بولمايدى.

    Күнсұлтан Отарбай
