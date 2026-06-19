KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندا گاز تاراتۋ ۇيىمدارىنا جاڭا تالاپ ەنگىزىلۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ماجىلىسىندە ق ر ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ مالىمدەدى.

    Қазақстанды газдандыру деңгейі 64%-дан асты
    Фото: Kazinform

    ونىڭ ايتۋىنشا، پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى گازبەن جابدىقتاۋ جانە ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى ماسەلەلەرى بويىنشا زاڭناماعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ازىرلەگەن.

    - زاڭ جوباسىندا گاز تاراتۋ ۇيىمىنا ءوز گاز قۇبىرلارىن تىكەلەي ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىنا قوسۋ جونىندەگى مىندەتتى تالاپ ەنگىزۋ كوزدەلگەن. بۇل تۇتىنۋشىلارعا قولدانىلاتىن «قوس تاريفتەردى» بولدىرماۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ.

    ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، زاڭ جوباسى گاز سالاسىنداعى مەملەكەتتىك رەتتەۋدى جەتىلدىرۋگە، تاۋارلىق گازدى ەسەپكە الۋ جۇيەسىن تسيفرلاندىرۋعا جانە گازبەن جابدىقتاۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.

    ايتا كەتەيىك، اتالعان زاڭ جوباسى 11-ماۋسىمدا پارلامەنت سەناتىندا ەكى وقىلىمدا قابىلداندى. قازىرگى ۋاقىتتا مەملەكەت باسشىسىنىڭ قول قويۋى كۇتىلىپ وتىر.

    ەسكە سالايىق، قازاقستاندا گاز تۇتىنۋعا الەۋمەتتىك نورما ەنگىزىلۋى مۇمكىن.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور