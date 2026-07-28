قازاقستاندا ايەلدەر ەڭ كوپ ەڭبەك ەتەتىن بەس سالا اتالدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ 2026 -جىلدىڭ I توقسانى بويىنشا جۇرگىزگەن حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ جونىندەگى ىرىكتەمەلى زەرتتەۋىنە سايكەس، ەلدە جۇمىسپەن قامتىلعان ايەلدەر سانى 4 ميلليون 527,1 مىڭ ادامعا جەتكەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 42,6 مىڭ ادامعا نەمەسە 0,9 پايىزعا كوپ.
ايەلدەردىڭ باسىم بولىگى جالدامالى قىزمەتكەر
ستاتيستيكاعا سايكەس، جۇمىسپەن قامتىلعان ايەلدەردىڭ:
3 ميلليون 602 مىڭ ادامى (79,6 پايىز) - جالدامالى قىزمەتكەرلەر؛
925,1 مىڭ ادامى (20,4 پايىز) - ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار.
بۇل كورسەتكىش ايەلدەردىڭ ەڭبەك نارىعىنداعى نەگىزگى ۇلەسى تۇراقتى جۇمىس ورىندارىنا تيەسىلى ەكەنىن اڭعارتادى.
ايەلدەر ەڭ كوپ ەڭبەك ەتەتىن سالالار
قازاقستاندا ايەلدەر ەڭ كوپ شوعىرلانعان سالا بۇرىنعىداي ءبىلىم بەرۋ بولىپ وتىر. بۇل باعىتتا 902,2 مىڭ ايەل ەڭبەك ەتەدى، ياعني جۇمىسپەن قامتىلعان ايەلدەردىڭ 19,9 پايىزى وسى سالادا جۇمىس ىستەيدى.
ەكىنشى ورىندا كوتەرمە جانە بولشەك ساۋدا سالاسى ورنالاسقان. مۇندا 877,6 مىڭ ايەل نەمەسە جالپى كورسەتكىشتىڭ 19,4 پايىزى ەڭبەك ەتەدى.
ال ءۇشىنشى ورىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە حالىققا الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سالاسى تۇر. بۇل سەكتوردا 426,3 مىڭ ايەل نەمەسە 9,4 پايىز جۇمىس ىستەيدى.
سونىمەن قاتار ايەلدەردىڭ ەلەۋلى بولىگى:
ونەركاسىپ سالاسىندا - 388,1 مىڭ ادام (8,6 پايىز)؛
اۋىل، ورمان جانە بالىق شارۋاشىلىعىندا - 351,2 مىڭ ادام (7,8 پايىز) ەڭبەك ەتەدى.
قاي سالالاردا ءوسىم جوعارى بولدى
ءبىر جىل ىشىندە ايەلدەردىڭ جۇمىسپەن قامتىلۋى ەڭ قارقىندى ارتقان سالالار مىنالار:
جىلجىمايتىن مۇلىك وپەراتسيالارى - 25,7 پايىزعا؛
اكىمشىلىك جانە قوسالقى قىزمەت كورسەتۋ - 21,9 پايىزعا؛
كولىك جانە قويمالاۋ - 16,2 پايىزعا؛
ونەركاسىپ - 7,6 پايىزعا وسكەن.
بۇل دەرەكتەر ايەلدەردىڭ ءداستۇرلى ماماندىقتارمەن قاتار ءوندىرىس، لوگيستيكا جانە قىزمەت كورسەتۋ سالالارىنداعى ۇلەسىنىڭ دە ۇلعايىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
وڭىرلەر بويىنشا قاي جەردە ءوسىم جوعارى
وتكەن جىلدىڭ I توقسانىمەن سالىستىرعاندا جۇمىسپەن قامتىلعان ايەلدەر سانى ەڭ كوپ ارتقان وڭىرلەر:
قاراعاندى وبلىسى - 7,8 پايىز؛
اقتوبە وبلىسى - 6,5 پايىز؛
الماتى قالاسى - 6,3 پايىز؛
تۇركىستان وبلىسى - 6,1 پايىز.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، ايەلدەردىڭ ەڭبەك نارىعىنا قاتىسۋى قالا تۇرعىندارى اراسىندا جوعارى. قالالىق جەرلەردە جۇمىسپەن قامتىلعان ايەلدەر سانى 3 ميلليون 8,5 مىڭ ادامدى قۇراعان.
مامانداردىڭ باعالاۋىنشا، بۇل كورسەتكىش ءىرى قالالاردا جۇمىس ورىندارىنىڭ كوپتىگىمەن، قىزمەت كورسەتۋ سەكتورىنىڭ كەڭەيۋىمەن جانە ايەلدەردىڭ كاسىبي مۇمكىندىكتەرىنىڭ ارتۋىمەن بايلانىستى.