قازاقستاندا اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن ءوندىرۋ 22,3 پايىزعا ارتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن ءوندىرۋ كولەمى ءبىر جىلدا 22,3 پايىزعا ارتتى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.
بيۋرو مالىمەتىنشە، ەلىمىزدە اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ورمان شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن وندىرۋمەن اينالىساتىن 40 كاسىپورىن مەن ءوندىرىس بار. ءوندىرىس قۇرىلىمىنداعى نەگىزگى ۇلەس - 72,5 پايىز اۋىل شارۋاشىلىعى ماشينالارىنا تيەسىلى.
2025-جىلى قازاقستاندا 1236 استىق جينايتىن كومباين شىعارىلدى. بۇل 2024-جىلعى كورسەتكىشپەن سالىستىرعاندا 13,7 پايىزعا كوپ.
وڭىرلەر اراسىندا كومباين ءوندىرىسىنىڭ 47,9 پايىزى اقمولا وبلىسىنا تيەسىلى. قوستاناي وبلىسىنىڭ ۇلەسى - 32 پايىز، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ ۇلەسى - 18 پايىز.
- 2025-جىلدىڭ قاڭتار-ماۋسىم ايلارىندا 9 استىق جينايتىن كومباين ەكسپورتتالدى. جىل قورىتىندىسى بويىنشا ەكسپورت كولەمى 16 بىرلىكتى قۇرادى. استىق جينايتىن كومباينداردىڭ نەگىزگى ەكسپورتتىق باعىتتارى تاجىكستان، گرۋزيا جانە وزبەكستان بولدى، - دەلىنگەن ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ اقپاراتىندا.
وندىرۋشىلەر الداعى كەزەڭدە قازاقستاندا شىعارىلاتىن اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىنىڭ ەكسپورت كولەمىن ودان ءارى ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە ماشينا ءوندىرىسى 22 پايىز ءوستى.