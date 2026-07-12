قازاقستاندا اۆيابيلەتتەردىڭ قىمباتتاۋىنا نە سەبەپ - ساراپشى
استانا. KAZINFORM - جازعى دەمالىس ماۋسىمى قىزعان شاقتا كوپتەگەن ساياحاتشىلار اۋە بيلەتتەرىنىڭ قىمباتتاۋىنا تاپ بولدى. باعانىڭ وسۋىنە جوعارى سۇرانىس اسەر ەتتى مە، الدە وعان جانارماي قۇنى مەن ۆاليۋتا باعامىنىڭ وزگەرۋى سياقتى باسقا دا فاكتورلار سەبەپ بولدى ما؟
اۋە بيلەتتەرىنىڭ باعاسى قالاي قالىپتاساتىنىن انىقتاۋ ءۇشىن Kazinform ءتىلشىسى شەتەلگە شىعاتىن تۋريزم سالاسىندا قازاقستان ازاماتتارىنىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جۇيەسىنىڭ اكىمشىسى سانالاتىن «تۋريستىك قامقور» كورپوراتيۆتىك قورىنىڭ ءتوراعاسى يننا رەيدەن پىكىر الدى. اتالعان قور تۋريستەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋمەن اينالىسادى جانە تۋروپەراتورلاردىڭ قىزمەتىندە قيىندىقتار تۋىنداعان جاعدايدا تۋريستەرگە قولداۋ كورسەتەدى.
يننا رەيدىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا مەملەكەتتىك تاپسىرىس اياسىندا ورىندالاتىن رەيستەردى قوسپاعاندا، اۋە بيلەتتەرىنىڭ باعاسىن مەملەكەت رەتتەمەيدى. قالعان بارلىق جاعدايدا باعانى اۆياكومپانيالار وزدەرىنىڭ شىعىندارى مەن ەكونوميكالىق جاعدايىنا قاراي بەلگىلەيدى.
- قازىرگى تاڭدا اۋە بيلەتتەرىنىڭ باعاسى مەملەكەت تاراپىنان رەتتەلمەيدى. ەرەكشەلىك تەك مەملەكەتتىك تاپسىرىس بويىنشا ورىندالاتىن رەيستەرگە عانا قاتىستى. اۋە بيلەتتەرىنىڭ باعاسىن قالىپتاستىرۋ تولىعىمەن اۆياكومپانيالاردىڭ قۇزىرەتىندە. ولار وزدەرىنىڭ شىعىندارى مەن پايدا تابۋ قاجەتتىلىگىن ەسكەرەدى، ويتكەنى اۆياتسيا - وتە قىمبات ءارى ۇلكەن قارجىنى تالاپ ەتەتىن سالا، - دەدى يننا رەي.
ونىڭ ايتۋىنشا، اۋە تاسىمالى قۇنىنا اسەر ەتەتىن نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى - اۆياتسيالىق جانارماي باعاسى. بۇل نارىقتاعى كەز كەلگەن وزگەرىس اۋە تاسىمالىنىڭ وزىندىك قۇنىنا بىردەن ىقپال ەتەدى.
- سوڭعى ۋاقىتتا اۋە بيلەتتەرىنىڭ قىمباتتاۋى جانارماي باعاسىنىڭ وسۋىمەن بايلانىستى بولدى. سونىمەن قاتار بەلگىلى ءبىر كەزەڭدە اۆياتسيالىق جانارماي جەتكىلىكتى كولەمدە بولا ما دەگەن ماسەلە تۋىندادى. كوپتەگەن اۆياكومپانيالار جانارمايمەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتىلۋ ءۇشىن جاڭا جاعدايلارعا بەيىمدەلۋگە ءماجبۇر بولدى. ارينە، بۇل ءوز كەزەگىندە اۋە بيلەتتەرىنىڭ باعاسىنا اسەر ەتتى، - دەدى قور ءتوراعاسى.
يننا رەي اۆياتسيا جوعارى شىعىندى تالاپ ەتەتىن سالا ەكەنىن جانە مۇندا ەڭ باستى باسىمدىق - قاۋىپسىزدىك ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول ءۇشىن اۆياكومپانيالار اۋە كەمەلەرىنە تۇراقتى تەحنيكالىق تەكسەرۋلەر جۇرگىزىپ، بارلىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋى قاجەت.
- قاۋىپسىز اۆياتسيا - وتە قىمبات. ۇشاقتاردىڭ قاۋىپسىز بولۋى ءۇشىن بارلىق قاجەتتى تەحنيكالىق تەكسەرۋلەر ۋاقىتىلى جۇرگىزىلۋى جانە قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنىڭ ورىندالۋى قاتاڭ باقىلانۋى كەرەك. بۇل - اۆياتاسىمالداۋشىلارعا قويىلاتىن باستى تالاپتاردىڭ ءبىرى. سوندىقتان وسى شىعىنداردىڭ بارلىعى بيلەت باعاسىن قالىپتاستىرۋ كەزىندە ەسكەرىلەدى، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيلەت باعاسىنا قازاقستاننىڭ كوپتەگەن تۋريستىك باعىتتاردان الىس ورنالاسۋى دا اسەر ەتەدى.
- قازاقستان كوپتەگەن تۋريستىك باعىتتاردان ەداۋىر قاشىق ورنالاسقان. ەگەر ۇشۋ ءتورت- بەس ساعاتقا سوزىلسا، بۇل سالىستىرمالى تۇردە قولايلى قاشىقتىق سانالادى. الايدا كەيبىر باعىتتار بويىنشا ۇشۋ ۋاقىتى ون ساعاتقا دەيىن جەتەدى. مۇنداي جاعدايدا اۆياكومپانيالاردىڭ شىعىنىندا جانارمايدىڭ ۇلەسى وتە جوعارى بولادى. سوندىقتان اۆياتسيالىق جانارماي نارىعىنداعى كەز كەلگەن ماسەلە اۋە بيلەتتەرىنىڭ باعاسىنا بىردەن اسەر ەتەدى، - دەپ قوستى يننا رەي.
سونىمەن قاتار ول تۋريستىك جولدامالاردىڭ باعاسىنا توقتالىپ، ولاردىڭ قۇنىنا ۆاليۋتا باعامىنىڭ ىقپالى زور ەكەنىن ايتتى. سەبەبى شەتەلدە كورسەتىلەتىن كوپتەگەن قىزمەتتەردىڭ اقىسى شەتەل ۆاليۋتاسىمەن تولەنەدى.
- ءبىز تۋريستىك پاكەتتەردىڭ قىمباتتاۋىنىڭ نەگىزگى سەبەبى - ۆاليۋتا باعامىنىڭ ءوسۋى ەكەنىن كورىپ وتىرمىز. تۋرپاكەتتەر باسقا ەلدەردە كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردەن قۇرالادى، سوندىقتان ولاردىڭ قۇنى شەتەل ۆاليۋتاسىمەن ەسەپتەلەدى. ۆاليۋتا باعامى كوتەرىلگەن كەزدە تەڭگەمەن ەسەپتەگەندەگى قۇنى دا وسەدى. بۇل تۇتىنۋشىلارعا تىكەلەي اسەر ەتەدى جانە باعانىڭ قىمباتتاۋىنىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى، - دەدى قور ءتوراعاسى.
سونىمەن قاتار يننا رەي حالىقارالىق نارىقتاعى جاعدايدىڭ ءالى دە تۇراقسىز ەكەنىن جانە جانارماي باعاسىنىڭ وزگەرۋى بىردەن بيلەت قۇنىنا اسەر ەتە بەرمەيتىنىن ايتتى.
- قازىرگى كەزدە جاعدايدىڭ قانشالىقتى تۇراقتى ەكەنىن ناقتى ايتۋ قيىن، ويتكەنى ءبارى ۇنەمى وزگەرىپ جاتىر. كەيبىر باعىتتار اشىلىپ، كەيبىرى جابىلىپ جاتىر، باعادا دا وزگەرىستەر بولىپ تۇرادى. بۇگىندە جانارماي تاپشىلىعىنا بايلانىستى رەيستەر توقتاتىلىپ جاتىر دەگەن رەسمي اقپارات جوق. الايدا جانارماي باعاسىنىڭ ءوسۋى نەمەسە تومەندەۋى بيلەت باعاسىنا بىردەن اسەر ەتە بەرمەيدى، - دەدى ول.
قورىتىندىلاي كەلە، اۋە بيلەتتەرىنىڭ قۇنى كوپتەگەن فاكتورلاردىڭ ىقپالىمەن قالىپتاسادى. ماۋسىمدىق سۇرانىس - سولاردىڭ ءبىرى عانا. «تۋريستىك قامقور» قورىنىڭ مالىمەتىنشە، بيلەت باعاسىنا اۆياكومپانيالاردىڭ وپەراتسيالىق شىعىندارى، اۆياتسيالىق جانارمايدىڭ قۇنى، جانە ۆاليۋتا باعامىنىڭ اۋىتقۋى نەگىزگى اسەرىن تيگىزىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، ورمۋز بۇعازى ارقىلى مۇناي جەتكىزۋ تىزبەگىندەگى ىركىلىستەر اياسىندا ەۋروپا مەن ازيانىڭ ءبىرقاتار اۋە كومپانياسى اۆياوتىن باعاسىنىڭ قىمباتتاۋى مەن ونىڭ تاپشىلىعى قاۋپىنە بايلانىستى رەيستەر سانىن قىسقارتا باستادى.