قازاقستاندا اپتاپ ىستىقتىڭ جۇكتى ايەلدەرگە اسەرى زەرتتەلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ب ۇ ۇ-نىڭ قازاقستانداعى حالىق سانى سالاسىنداعى قورىنىڭ (UNFPA) وكىلى چينۆە وگبوننامەن كەزدەسۋ وتكىزدى، ونىڭ بارىسىندا تاراپتار UNFPA-نىڭ 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان التىنشى ەلدىك باعدارلاماسى شەڭبەرىندە جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋدى تالقىلادى.
ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەزدەسۋدى اشقان مينيستر UNFPA-عا كوپجىلدىق ارىپتەستىگى ءۇشىن، سونداي-اق بيىلعى مامىر ايىندا قازاقستانعا ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى، UNFPA اتقارۋشى ديرەكتورى دوكتور ديەنە كەيتانىڭ رەسمي ساپارىن ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىردى.
ۆەدومستۆو باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، سول كەزدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار بىرلەسكەن باستامالاردى پراكتيكالىق ىسكە اسىرۋعا نەگىز بولدى.
- ءبىز UNFPA- مەن ىنتىماقتاستىعىمىزدى دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن نىعايتۋعا، عىلىمي الەۋەتتى دامىتۋعا جانە حالىققا زاماناۋي مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ستراتەگيالىق ارىپتەستىك رەتىندە قاراستىرامىز، - دەدى اقمارال ءالنازاروۆا.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار الداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ءبىرقاتار باسىم باعىتتارىن ايقىندادى.
نەگىزگى باستامالاردىڭ ءبىرى - كليماتتىڭ وزگەرۋىنىڭ حالىق دەنساۋلىعىنا اسەرى ماسەلەلەرىنە باسىمدىق بەرە وتىرىپ، قازاقستاندا ب ۇ ۇ ۋنيۆەرسيتەتى مەن قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكتەبىنىڭ پلاتفورماسىن قۇرۋ بولدى.
سونداي-اق تاراپتار UNFPA- مەن بىرلەسىپ، اپتاپ ىستىقتىڭ جۇكتى ايەلدەر مەن جاڭا تۋعان نارەستەلەردىڭ دەنساۋلىعىنا اسەرىن زەردەلەۋگە ارنالعان زەرتتەۋ جۇرگىزۋ ماسەلەسىن تالقىلادى. زەرتتەۋ ەلىمىزدىڭ ەڭ ىستىق وڭىرلەرى - قىزىلوردا، تۇركىستان جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا جۇرگىزىلەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
UNFPA- مەن تابىستى ارىپتەستىكتىڭ كەلەسى باعىتى رەتىندە جاستار دەنساۋلىق ورتالىقتارىن (ج د و) دامىتۋ ايقىندالدى. ونىڭ اياسىندا اۋىلدىق جەردە تۇراتىن جاسوسپىرىمدەرگە، جاستارعا جانە ايەلدەرگە قاشىقتان پسيحولوگيالىق جانە رەپرودۋكتيۆتىك كومەك كورسەتۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- پيلوتتىق جوبانىڭ شەڭبەرىندە ج د و بازاسىندا وڭىرلىك تەلەپسيحولوگيا ورتالىقتارىن قۇرۋدى، اۋىل جاستارىنا بىلىكتى پسيحولوگتاردىڭ قاشىقتان كونسۋلتاتسيالارىن ۇيىمداستىرۋدى جانە شالعاي ەلدى مەكەندەرگە شىعاتىن موبيلدىك مۋلتيديستسيپلينارلىق توپتار قالىپتاستىرۋدى ۇسىنامىز. سونىمەن قاتار زورلىق- زومبىلىق، سۋيتسيد قاۋپى، داعدارىستىق جۇكتىلىك، رەپرودۋكتيۆتىك جوعالتۋلار، مازاسىزدىق پەن دەپرەسسيالىق جاعدايلار ماسەلەلەرى بويىنشا داعدارىستىق كونسۋلتاتسيالارعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
بۇگىندە ەلىمىزدە جاستارعا قولايلى مەديتسينالىق، پسيحولوگيالىق جانە الەۋمەتتىك قىزمەتتەر كورسەتەتىن 90 عا جۋىق وسىنداي ورتالىق جۇمىس ىستەيدى. ولار جىل سايىن ءبىر ميلليونعا جۋىق جاس ازاماتتى قامتيدى.
UNFPA- نىڭ ءرولى حالىقارالىق ساراپتامالىق قولداۋ كورسەتۋ، گرانتتىق جانە تەحنيكالىق كومەك ۇسىنۋ، قازاقستاندىق ماماندار مەن سۋپەرۆيزورلاردى دايارلاۋ، سونداي- اق جوبانىڭ ناتيجەلەرىن تەك يەسىزدەندىرىلگەن جانە جيناقتالعان كورسەتكىشتەر نەگىزىندە تاۋەلسىز باعالاۋ باعىتتارىن قامتۋى مۇمكىن.
مينيستر سونداي-اق ب ۇ ۇ قورىنا حالىقارالىق ۇيىمنىڭ تاجىريبەسى مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ الەۋەتىن پايدالانا وتىرىپ، ەلىمىزدەگى جاستار ەرىكتىلەر قوزعالىسىن دامىتۋعا جانە دەنساۋلىق ەرىكتىلەرى كورپۋسىن قۇرۋعا قولداۋ كورسەتۋدى ۇسىندى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار حالىق دەنساۋلىعىن ساقتاۋعا، عىلىمي الەۋەتتى دامىتۋعا، رەپرودۋكتيۆتىك دەنساۋلىقتى جەتىلدىرۋگە جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ زاماناۋي سىن- قاۋىپتەرگە توزىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ مەن ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا دايىن ەكەندىكتەرىن راستادى.