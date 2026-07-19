قازاقستاندا اتپەن سەرۋەندەۋ قىزمەتىنىڭ قۇنى قانشا
استانا. KAZINFORM - جازدىڭ دەمالىسىندا اتپەن سەرۋەندەپ، دالادا ەركىن تىنىستاۋعا مۇمكىندىك مول.
Kazinform ءتىلشىسى وڭىرلەردەگى اتپەن سەرۋەندەۋ قىزمەتىنىڭ باعاسىن ءبىلدى. سونىمەن قاتار بىرنەشە ساعاتقا سوزىلاتىن تۋر، VIP- باعدارلاما مەن فوتوسەسسيا ۇيىمداستىرۋ جانە اتقا ءمىنۋ، شابۋ، كيىز ۇيدە تىنىعۋ قۇنىن ەسەپتەلدى.
ەلىمىز بويىنشا اقتاۋ جانە قىزىلوردا قالالارىندا اتقا ءمىنىپ، سەرۋەندەۋ قىزمەتىنىڭ قۇنى - 3000 تەڭگە. اقتوبە قالاسىندا دا ءبىر ساعاتتىق قىزمەتتىڭ باعاسى بىردەي. تەك اتقا ءمىنىپ شاپسا 20 مينۋتقا 5000 تەڭگە تولەيدى. ەگەر اتقا ءمىنۋدى ۇيرەنگىسى كەلسە 4 جاتتىعۋى 20 مىڭ تەڭگە بولادى.
تۇركىستان قالاسىنداعى تۋريستىك ورىنداردا باعا مارشرۋت پەن ۋاقىتىنا قاراي وزگەرىپ وتىرادى. ساعاتىنا 4000 تەڭگەدەن (تولەبي اۋدانىنداعى دەمالىس ورنى) باستالادى. اقسۋ- جاباعىلى مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىندا (تۇلكىباس اۋدانى) 6-7 ساعاتتىق سەرۋەن باعاسى - 10000 تەڭگە. وعان تابيعي قورىق اۋماعىنا كىرۋ اقىسى، ەكسكۋرسوۆود قىزمەتى مەن اتتى جالعا الۋ قۇنى كىرەدى. كەيبىر تۋريستىك ورىنداردا 20 مينۋتتىق سەرۋەن باعاسى - 3000 تەڭگە.
تاياۋدا قالا ىشىندەگى جاڭا يپپودرومدا اتپەن سەرۋەندەۋ قىزمەتى قوسىلادى. باسشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى كەزدە قۇجاتتىردى راسىمدەۋ جۇمىسى اياقتالىپ قالدى. قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنىڭ ماڭىندا تۋريستەر اتقا ءمىنىپ، سەرۋەندەپ ءجۇر. ءبىر اينالىمى، ياعني 5 مينۋتتىق سەرۋەن قىزمەتىنىڭ باعاسى مىڭ تەڭگە. ءدال وسىلاي تۇيەگە دە مىنۋگە بولادى.
ەلىمىزدەگى كوپ وڭىردە باعا 5000 تەڭگەدەن باستالادى. ماسەلەن تاراز قالاسىندا بىردەن ەكى ساعاتتى تاڭداساڭىز ءار ساعاتىن 4500 تەڭگەگە ەسەپتەپ بەرەدى. كەلۋشىلەردى فوتو جانە ۆيدەوعا تۇسىرەدى. سونىمەن بىرگە قالادا پسيحونيەۆرولوگيالىق دەرتكە شالدىققان بالالاردى ەمتەيتىن يپپوتەراپيا ورتالىعى بار. مۇندا 18 جاسقا دەيىن تەگىن قىزمەت كورسەتەدى. ءار بالا كەم دەگەندە 20-25 مينۋت سەرۋەندەيدى.
تالدىقورعان قالاسىندا باعا وسى شامالاس: ساعاتىنا 5000 تەڭگە. مۇندا كەلۋشىلەر VIP- اتتار بەرەدى. جۇيرىك اتقا ءمىنۋ قىزمەتى ساعاتىنا 7000 تەڭگە. سونىمەن بىرگە ەكى ساعاتتىق تۋر باعاسى - 12000 تەڭگە. اتقا مىنگەن سوڭ كيىز ءۇي ىشىندە ءبىر ساعات تەگىن تىنىعاسىز.
قوستاناي قالاسىندا دا ورمان ىشىندە ءبىر ساعات اتپەن سەرۋەندەپ، قىزمەتىنە 5000 تەڭگە تولەيسىز. بالالار اتقا نەمەسە پونيگە مىنسە ەكى اينالىمعا 500 تەڭگە الادى. سونىمەن بىرگە كلۋبتا اتپەن فوتوسەسسيا قىزمەتى - 8000 - 12000 تەڭگە. اتقا ءمىنۋدى ۇيرەنگىسى كەلەتىن ادام 12 ساعاتتىق جاتتىعۋعا 25000 تەڭگە تولەيدى.
قاراعاندى قالاسىندا اتقا ءمىنىپ، ءبىر ساعات سەرۋەندەۋ قىزمەتىنىڭ قۇنى - 5000 - 10000 تەڭگە ارالىعىندا. باعا قىزمەت كورسەتۋشى كلۋب پەن باعدارلاماعا قاراي وزگەرىپ وتىرادى. جەزقازعان قالاسىندا دا باعا شامالاس. قىزمەت قۇنى 5000 - 8000 تەڭگە ارالىعىندا.
پەتروپاۆل قالاسىندا اتقا ءمىنىپ، 30 مينۋت سەرۋەندەسە 3000 - 4000 تەڭگە، ال ساعاتىنا 5000 - 8000 تەڭگە. ەگەر اتقا ءمىنۋدى ۇيرەنگىسى كەلسە، ءبىر جاتتىعۋعا 8000 تەڭگە تولەۋگە تۋرالى كەلەدى.
ورال قالاسىندا اتپەن سەرۋەن قىزمەتىن ۇسىناتىن بىرنەشە كەشەن بار. مۇندا باعا - 5000 - 10000 تەڭگە ارالىعىندا. باعاعا تاڭداۋ مارشرۋتى اسەر ەتەدى. ەگەر فوتوسەسسيا جاساسا، 5000 تەڭگەدەن باستالادى.
اتىراۋ قالاسىندا ءبىر ساعاتتىق سەرۋەن قۇنى - 5000 تەڭگە. اتتى جەتەكتەپ جۇرسە 2000 تەڭگە تولەيدى. اتقا ءمىنۋ، قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ۇيرەنۋ جاتتىعۋى 10000 تەڭگە بولسا، 10 جاتتىعۋ باعاسى - 90000 تەڭگە. ابونەمەنت ءبىر ايعا بەرىلەدى.
شىمكەنت قالاسىندا اتپەن 45 مينۋتتىق سەرۋەن قۇنى 5000 تەڭگەدەن باستالادى. ال اتقا ءمىنىپ شاپسا 15000 تەڭگە تولەيدى، جاتتىقتىرۋشى قىزمەتى قوسىلسا 45 مينۋتى 14000 تەڭگە بولادى. سونىمەن بىرگە اتپەن سەرۋەن تۋرى ۇيىمداستىرىلادى. باعاسى 12000 تەڭگەدەن باستالادى. وعان بارىپ- كەلۋ قىزمەتى، 1-2 ساعات بويى اتقا ءمىنۋ، نۇسقاۋشى مەن گيد قىزمەتى، فوتو جانە ۆيدەو ءتۇسىرىلىم، ساداق اتۋ قىزمەتى كىرەدى. VIP- تۋر باعاسى 15000 تەڭگە بولادى. وعان درون، كاسىبي فوتو جانە ۆيدەو ءتۇسىرىلىمى تەگىن قوسىلادى.
سونىمەن بىرگە اتپەن ۇزاعىراق (ەكى ساعاتتان استام) سەرۋەندەپ، جەكە گيد قىزمەتىن الادى. ۇيىمداستىرۋشىلار قىرعىزلى شاتقالىنا ارنايى تۋر ۇسىنادى. مۇندا ءۇش ساعات اتقا مىنۋگە بولادى. ال سايرامسۋ شاتقالىنداعى 5-6 ساعاتتىق سەرۋەن قۇنى - 20 مىڭ تەڭگە. وعان اپارىپ، اكەلەتىن كولىك، گيد پەن نۇسقاۋشى قىزمەتى، ات، فوتوسەسسيا، جاڭبىردان قورعايتىن كيىم، ۇلتتىق پارك اۋماعىنا كىرۋ قۇنى كىرەدى.
استانادا ءبىر ساعاتقا 6000 تەڭگە تولەيدى. نۇسقاۋشى كومەككە كەلسە 8000 تەڭگە، جەكە جاتتىعۋ 12000 تەڭگە. ءبىر ساعاتتىق فوتوسەسسيا مەن اتتى جالعا الۋ قۇنى دا وسى شامادا. ساعاتىنا 15000 تەڭگە تولەپ، جۇيرىك اتتى جالعا الۋعا بولادى. ال ورمان ىشىندەگى سەرۋەن قۇنى 10000 تەڭگە، ەكى ساعاتى 16000 تەڭگە. بالالار قورشاۋ ىشىندە اتپەن سەرۋەندەسە 30 مينۋتقا 4000 تەڭگە، ءبىر ساعاتى 6000 تەڭگە. اتبەگى قىزمەتى - 3000 تەڭگە.
كوكشەتاۋلىقتار ءبىر ساعاتقا 6000 تەڭگە تولەيدى. سونىمەن بىرگە «بۋراباي» ۇلتتىق پاركىندە دە سەرۋەن قۇرۋعا بولادى. مۇندا 30-40 مينۋتى - 7000 تەڭگە. وعان نۇسقاۋشى جانە تاسىمالداۋ قىزمەتى كىرەدى. ياعني اتپەن سەرۋەندەۋ ورنىنا جەتكىزەدى. نۇسقاۋشى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ۇيرەتىپ، فوتوعا تۇسەتىن ايماقتاردى كورسەتەدى. ساداق اتىپ، قىمىز ىشۋگە دە بولادى. ال اتقا ءمىنىپ، سەرۋەن قۇرۋ ۋاقىتىن 50-60 مينۋتقا دەيىن سوزسا، باعاسى - 10000 تەڭگە.
پاۆلوداردا ءبىر ساعاتتىق سەرۋەن قىزمەتىنىڭ قۇنى 7000 تەڭگەدەن باستالادى. كەيبىر كلۋبتا 45 مينۋتتىق سەرۋەن قۇنى 5000 تەڭگە. جەكە جاتتىعۋ وتكىزۋ، اتقا ءمىنۋدى ۇيرەتۋ ساعاتىنا 10000 تەڭگە، ال اتپەن شابۋ - 15000 تەڭگە. كەيبىرى ۇزاق ۋاقىت ءجۇرۋدى قالاسا، ءۇش ساعاتتىق قىزمەتتى تاڭدايدى. باعاسى - 15000 تەڭگە.
سەمەي قالاسىندا 30 مينۋتتىق سەرۋەن قۇنى 3500 تەڭگە، ساعاتى 7000 تەڭگە. جارتى ساعات شاپسا 4000 تەڭگە، ال ءبىر ساعاتى 8000 تەڭگە بولىپ تۇر. وعان نۇسقاۋشى كەڭەسى كىرەدى. التىباقان تەپسە دە بولادى.
الماتى مەن قونايەۆ قالالارىندا ءبىر ساعاتتىق سەرۋەن قۇنى كوبىندە 7000 تەڭگەدەن باستالادى. كەيبىرى اتقا ءمىنىپ شابۋعا رۇقسات بەرەدى. ال ەگەر اتپەن سەرۋەن قۇرعان ۋاقىت 1,5 ساعاتقا سوزىلسا 9500 تەڭگە، ەكى ساعاتقا 13000 تەڭگە تولەيدى. ارنايى تۋر دا بار. باعاسى - 16990 تەڭگە. وعان اتپەن سەرۋەندەۋ ورنىنا اپارىپ، اكەلۋ قىزمەتى كىرەدى.
تابيعات اياسىندا 2-2,5 ساعات بويى اتقا ءمىنىپ، فوتوعا، ۆيدەوعا تۇسەسىز. نۇسقاۋشى جانىڭىزدان تابىلادى، قاجەت بولسا ساداق اتاسىز. درون قىزمەتى دە ۇسىنىلادى. باۋىرساق جەپ، شاي ىشەسىز. كەرەمەت تابيعاتتى تاماشالاپ، تازا اۋادا كەڭ تىنىستاۋدى قالايتىن ادامدار ەكى ساعاتتىق سەرۋەنگە 20000 تەڭگە تولەيدى. وندا دا باۋىرساق پەن شاي ۇسىنادى.
وسكەمەن قالاسىندا ءبىر ساعاتتىق سەرۋەن قۇنى 8000 تەڭگە، جارتى ساعاتى 6000 تەڭگە. ال 45 مينۋتى 7000 تەڭگە بولىپ تۇر. يپپوتەراپيا قىزمەتى (25 مينۋت) - 5000 تەڭگە. كلۋب اتپەن فوتوسەسسيا جاساۋ قىزمەتىن ۇسىنادى. ساعاتى - 12000 تەڭگە. ال 1,5- 2 ساعاتقا سوزىلاتىن توپتىق ەكسكۋرسيا قىزمەتىنىڭ قۇنى ءار ادام باسىنا 4000 تەڭگە (10 ادامنان باستالادى).
بۇعان دەيىن Kazinform قازاقستانداعى كوشىپ-قونۋ قىزمەتىنىڭ قۇنىن ءبىلدى.