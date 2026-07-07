قازاقستاندا استانا ەسىمدى قانشا ادام تۇرادى
استانا. KAZINFORM - استانا كۇنىنە وراي ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستاندا استانا ەسىمدى 26 ادام تۇراتىنىن مالىمدەدى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 1-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا استانا قالاسىنىڭ
حالقى 1674699 ادامدى قۇراعان. ونىڭ 884 مىڭى - ايەلدەر، 790 مىڭى - ەرلەر.
2025 -جىلى ەلوردادا 27,4 مىڭ ءسابي دۇنيەگە كەلگەن. 2026 -جىلدىڭ باسىندا قالادا 18 جاسقا دەيىنگى 545 مىڭ بالا تۇرعان. ونىڭ ىشىندە 280 مىڭى - ۇل، 265 مىڭى - قىز. بيىلعى قاڭتار- مامىر ايلارى ارالىعىندا استانادا 3469 نەكە تىركەلگەن. ەلوردا تۇرعىندارىنىڭ ورتاشا جاسى 30,9 جاس.
سونداي-اق ەلوردادا 31 تەاتر، 5 مۋزەي، 35 كىتاپحانا جانە 24 ساياباق بار.
قالا قوناقتارىن بەس جۇلدىزدى التى قوناق ءۇي قابىلدايدى. 2026 -جىلدىڭ العاشقى توقسانىندا استانا قوناقۇيلەرىنە 67,9 مىڭ شەتەلدىك تۋريست توقتاعان.