قازاقستاندا «استانا» برەندىمەن اۆتوبۋستار شىعارىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اۆتوكولىكتەردىڭ جاڭا تۇرلەرى وندىرىلەدى. بۇل جونىندە ۇكىمەت وتىرىسىندا «استانا موتورس» كومپانيالار توبىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان سماعۇلوۆ مالىمدەدى.
- كاسىپورىننىڭ نەگىزگى جوبالارىنىڭ ءبىرى - «استانا» اتتى ءوز برەندىمەن اۆتوبۋستار شىعارۋ. بۇل اۆتوبۋستاردى وندىرۋدە قىتايدىڭ تەحنولوگيالىق سەرىكتەستەرىمەن بىرلەسىپ ازىرلەنگەن، الەمدىك جەتەكشى وندىرۋشىلەردىڭ كومپونەنتتەرى پايدالانىلادى. سونىمەن قاتار، اۆتوبۋستاردىڭ ديزاينىن جاساۋعا قازاقستاندىق ينجەنەرلەر تىكەلەي قاتىستى. اۆتوبۋستار قازاقستان اۋماعىندا وندىرىلەدى، - دەدى نۇرلان سماعۇلوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ديزەل جانە گازبەن جۇرەتىن اۆتوبۋستاردىڭ سەريالىق ءوندىرىسى بيىل قاراشا ايىندا باستالادى.
سونىمەن بىرگە BYD كومپانياسىمەن بىرلەسىپ جاڭا اككۋمۋلياتورلىق باتارەيالاردى قولداناتىن ەلەكتر كولىكتەرىنىڭ جەلىسى ازىرلەنىپ جاتىر. ال «استانا» ماركالى ەلەكتر اۆتوبۋستارىنىڭ ءوندىرىسىن 2027 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا باستاۋ جوسپارلانىپ وتىر.