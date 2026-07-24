قازاقستاندا اسكەري رەزەرۆتىڭ اتىس دايىندىعى كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM - گۆاردەيسك گارنيزونىندا زاپاستاعى اسكەري قىزمەتشىلەر اتىس دايىندىعىنان پراكتيكالىق ساباقتارعا كىرىستى، دەپ حابارلايدى ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جامبىل جانە الماتى وبلىستارىنىڭ، سونداي-اق الماتى قالاسىنىڭ 200 دەن استام تۇرعىنى وقۋ باعدارلاماسى اياسىندا شتاتتىق قارۋدى قولدانۋ داعدىلارىن جەتىلدىرىپ، ءتۇرلى جاتتىعۋلاردى ورىنداپ جاتىر.
پراكتيكالىق ساباقتار اسكەري-ەسەپتىك ماماندىقتار بويىنشا قايتا دايارلاۋ شەڭبەرىندە ۇيىمداستىرىلعان.
وقۋ جيىنىنا قاتىسۋشىلار كالاشنيكوۆ اۆتوماتىن، دراگۋنوۆ مەرگەندەر ۆينتوۆكاسىن، كالاشنيكوۆ پۋلەمەتىن جانە ر پ گ-7ۆ قول گراناتااتقىشىن قولدانىپ، وقۋ-جاتتىعۋ اتىستارىن وتكىزىپ، شەبەرلىكتەرىن شىڭداپ جاتىر. جاتتىعۋلار جاۋىنگەرلىك جاعدايعا بارىنشا جاقىنداتىلعان.
ساباق بارىسىندا اتىس نورماتيۆتەرىن ورىنداۋعا، قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋعا، اتىس شەبىندەگى ءىس- قيمىلدارعا جانە ءاربىر اسكەري مىندەتتىنىڭ جەكە دايارلىعىن جەتىلدىرۋگە ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. وقۋ پروتسەسىنىڭ بارىسىن تاجىريبەلى وفيتسەرلەر مەن نۇسقاۋشىلار قاداعالايدى.
- اتىس دايارلىعى - اسكەري مىندەتتىلەردى قايتا دايارلاۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى. پراكتيكالىق اتىستار شتاتتىق قارۋمەن جۇمىس ىستەۋ داعدىلارىن قالپىنا كەلتىرىپ، ولاردى نىعايتۋعا، دەربەس دايارلىق دەڭگەيىن ارتتىرۋعا جانە قويىلعان مىندەتتەردى سەنىمدى ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. زاماناۋي وقىتۋ ادىستەرى مەن نۇسقاۋشىلاردىڭ تاجىريبەسى وقۋ پروتسەسىنىڭ تيىمدىلىگى مەن قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى وقۋ جيىنى شتابىنىڭ باستىعى پودپولكوۆنيك جاقسىلىق مىرزاعالييەۆ.
ق ر قارۋلى كۇشتەرىنىڭ جاۋىنگەرلىك دايارلىق جوسپارىنا سايكەس وتكىزىلگەن وقۋ جيىنى اسكەري دايارلانعان رەزەرۆتى قالىپتاستىرۋعا جانە جۇمىلدىرۋ ازىرلىگىن جوعارى دەڭگەيدە ۇستاۋعا باعىتتالعان.