قازاقستاندا دارىگەرلەردى وڭىرلەردىڭ سۇرانىسىنا ساي دايارلايدى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەديتسينا ماماندارىنا قاجەتتىلىكتى ەسەپتەپ، سوعان ساي جوعارى وقۋ ورىندارىنا قانشا ستۋدەنت قابىلداناتىنىن ايقىندايتىن جاڭا قاعيدالاردىڭ جوباسىن ازىرلەدى.
جاڭا قۇجاتقا سايكەس، مەديتسينالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا بولىنەتىن ورىندار وڭىرلەردىڭ ناقتى قاجەتتىلىگىنە قاراي جوسپارلانادى. وسىلايشا، قاي وڭىرگە قانشا دارىگەر مەن باسقا دا مەديتسينا مامانى قاجەت ەكەنى الدىن الا ەسەپتەلىپ، سوعان ساي ماماندار دايارلانادى.
- بۇل ءتاسىل دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنە قانشا مامان قاجەت بولاتىنىن ءدال بولجاۋعا، سۇرانىس جوعارى باعىتتاردى ايقىنداۋعا جانە كادر تاپشى وڭىرلەردى قاجەتتى ماماندارمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
قۇجاتتىڭ نەگىزگى ماقساتى - مەديتسينا ماماندارىن دايارلاۋدى ءبىرىڭعاي جۇيە ارقىلى جوسپارلاۋ. سونىڭ ناتيجەسىندە جوعارى وقۋ ورىندارى مەن مەديتسينالىق كوللەدجدەردە دايىندالاتىن تۇلەكتەر سانى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ ناقتى سۇرانىسىنا سايكەس بولادى.
- كادرمەن قامتاماسىز ەتۋ مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سوندىقتان جاڭا قاعيدالار الداعى جىلدارى ەلگە قانشا دارىگەر مەن ورتا بۋىن مەديتسينا قىزمەتكەرى قاجەت بولاتىنىن دالىرەك بولجاۋعا، سونداي- اق ءار ءوڭىردىڭ ەرەكشەلىگىن ەسكەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
قاجەتتىلىكتى ەسەپتەۋ كەزىندە حالىق سانى، سىرقاتتانۋشىلىق دەڭگەيى، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىمەن قامتىلۋ كورسەتكىشى، اۋرۋحانالار مەن ەمحانالار جەلىسىنىڭ دامۋى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ دامۋ بولجامى ەسكەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا دارىگەر-ينتەرننىڭ مارتەبەسى زاڭمەن بەكىتىلگەن ەدى.