قازاقستاندا اقىلى دەمالىس كۇندەرى ەنگىزىلەدى: ونى جۇمىس بەرۋشى مىندەتتى تۇردە تولەيدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندا جۇمىس بەرۋشى مىندەتتى تۇردە تولەۋگە ءتيىس اقىلى دەمالىس كۇندەرى ەنگىزىلەدى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
سەنات ەڭبەك زاڭناماسىنا ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەردى ماقۇلدادى. نەگىزگى وزگەرىس بارلىق جۇمىس ىستەيتىن قازاقستاندىقتارعا قاتىستى. ەندى جۇمىس بەرۋشىلەر قىزمەتكەرلەرگە سكرينينگتىك تەكسەرۋلەردەن ءوتۋ ءۇشىن ۋاقىت بەرۋگە مىندەتتى، بۇل كەزدە جۇمىس ورنى مەن ورتاشا جالاقىسى ساقتالادى. باس تارتۋعا بولمايدى.
ءوتىنىش ەمەس، ادام قۇقىعى
مەديتسينالىق ۇيىمدار سيفرلىق جۇيەلەر ارقىلى جۇمىس بەرۋشىلەرگە قىزمەتكەرلەردىڭ سكرينينگتىك تەكسەرۋدەن ءوتۋ قاجەتتىلىگى تۋرالى حابارلاما جىبەرەدى. حابارلاما الىنعاننان كەيىن جۇمىس بەرۋشى قىزمەتكەرگە تەكسەرۋدەن ءوتۋ ءۇشىن ۋاقىت بەرۋگە مىندەتتى، بۇل كەزەڭدە جالاقىسى مەن جۇمىس ورنى ساقتالادى.
بۇل ۋاقىتتى بەرمەۋ زاڭ بۇزۋشىلىق بولىپ سانالىپ، جۇمىس بەرۋشى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
قىزمەتكەرلەر ءۇشىن تاعى قانداي وزگەرىستەر بار
ەڭبەك قاتىناستارى سالاسىندا قىزمەتكەرلەردىڭ جەكە ءومىرىن، ار-نامىسىن جانە قادىر-قاسيەتىن قورعاۋ نورمالارى ەنگىزىلەدى. ياعني، جۇمىس بەرۋشى جۇمىس قاجەتتىلىگى دەگەن جەلەۋمەن قىزمەتكەردىڭ جەكە كەڭىستىگىنە نەگىزسىز ارالاسا المايدى.
جۇمىس بەرۋشىلەر ءۇشىن وزگەرىستەر
جۇمىس بەرۋشىلەرگە ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى جانە ەڭبەكتى قورعاۋ تالاپتارىنا سايكەس جاعداي جاساۋ مىندەتى زاڭ جۇزىندە بەكىتىلەدى. بۇل جاڭا تالاپ ەمەس، ءبىراق ەندى ونىڭ قۇقىقتىق نەگىزى كۇشەيتىلەدى. سونىمەن قاتار كاسىپورىنداردا ەڭبەكتى قورعاۋ بويىنشا تەحنيكالىق ينسپەكتورلاردىڭ وكىلەتتىگى كەڭەيتىلەدى، ولار وندىرىستەگى تالاپتاردىڭ ساقتالۋىن تىكەلەي تەكسەرە الادى.
ەسەپتىلىك ارتادى
ايماقتىق دەڭگەيدە جۇمىسشىلار، جۇمىس بەرۋشىلەر جانە مەملەكەت اراسىنداعى الەۋمەتتىك ارىپتەستىك تەتىگى كۇشەيتىلەدى. وسى ارىپتەستىك اياسىنداعى كەلىسىمدەردىڭ ورىندالۋى تۋرالى ەسەپتەردى تىڭداۋ مىندەتى ەنگىزىلەدى، ياعني ەندى كەلىسىمدەردى تەك قول قويۋمەن شەكتەلمەي، ولاردىڭ قالاي ورىندالىپ جاتقانى تۋرالى جاريا تۇردە ەسەپ بەرۋ قاجەت بولادى.
بۇعان دەيىن بۇل ماسەلە ماجىلىستە كوتەرىلگەن ەدى. دەپۋتاتتار حالىقتىڭ بۇل قۇقىق جونىندە اقپاراتتاندىرىلۋىن ارتتىرۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، قازاقستاندىقتارعا جىل سايىن مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ ءۇشىن ءۇش كۇنگە دەيىن اقىلى دەمالىس بەرىلەدى. الايدا، دەپۋتاتتاردىڭ ايتۋىنشا، ازاماتتاردىڭ كوپشىلىگى بۇل مۇمكىندىكتەن حابارسىز نەمەسە ونى پايدالانبايدى.
ءماجىلىس وكىلدەرى الەۋمەتتىك دەمالىسقا قاتىستى نورما بىرنەشە جىلدان بەرى بار بولعانىمەن، ونىڭ تاجىريبەدەگى تيىمدىلىگى تومەن ەكەنىن ايتتى. قىزمەتكەرلەر بۇل قۇقىقتى سيرەك قولدانسا، جۇمىس بەرۋشىلەر دە ونى تۇسىندىرۋگە جەتكىلىكتى كوڭىل بولمەي وتىر.