قازاقستاندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ءبىرقاتار ازىق-تۇلىك ارزاندادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 15-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا، ەسەپتى اپتادا قازاقستاندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ءبىرقاتار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى تومەندەدى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمەتىنشە، وڭىرلەر بولىنىسىندە باعانىڭ تومەندەۋ ءۇردىسى ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار قالاسىندا بايقالدى. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ جالپى باعا دەڭگەيى ءبىر اپتا ىشىندە اقتاۋدا (%0,7)، قونايەۆتا (%0,3) جەزقازعان مەن پەتروپاۆلدا ء(ارقايسىسى %0,2)، تاراز، قاراعاندى جانە تۇركىستاندا (ء ارقايسىسى%0,1) تومەندەدى. ال استانا، شىمكەنت، قىزىلوردا، وسكەمەن، پاۆلودار جانە سەمەي قالالارىندا باعالار وتكەن اپتا دەڭگەيىندە ساقتالدى.
رەسپۋبليكا بويىنشا قياردىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر كەلىسى ءۇشىن 524 تەڭگە بولدى. ەڭ تومەن باعا تاراز قالاسىندا تىركەلىپ، ءبىر كەلىسى 357 تەڭگە بولدى.
تازارتىلعان كۇرىشتىڭ ورتاشا باعاسى رەسپۋبليكا بويىنشا ءبىر كەلىسى ءۇشىن 534 تەڭگە. ەڭ قولجەتىمدى باعا قىزىلوردادا - 456 تەڭگە، الماتىدا - 478 تەڭگە.
اق قاۋداندى قىرىققاباتتىڭ ورتاشا باعاسى رەسپۋبليكا بويىنشا ءبىر كەلىسى ءۇشىن 198 تەڭگە بولدى. ەڭ تومەن باعا تۇركىستان قالاسىندا، ءبىر كەلىسى 137 تەڭگە.
I ساناتتاعى 10 دانا جۇمىرتقانىڭ ورتاشا باعاسى رەسپۋبليكا بويىنشا 561 تەڭگە. ەڭ تومەن باعا قىزىلوردادا (464 تەڭگە) جانە ورالدا (476 تەڭگە) تىركەلدى.
الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارى باعالارى يندەكسىنىڭ كورسەتكىشى اپتا سايىن ەسەپتەلەدى. باعالاردى باقىلاۋ بارلىق وبلىس ورتالىقتارىندا، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردا جانە استانادا جۇرگىزىلەدى.