قازاقستاندا الكوگولسىز سۋسىندار ءوندىرىسى 28 پايىزعا ارتتى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە الكوگولسىز سۋسىندار ءوندىرىسى قارقىندى ءوسىپ كەلەدى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىلعى جىلدىڭ قاڭتار-ناۋرىز ايلارىندا ەلىمىزدە 1,1 ميلليارد ليتر الكوگولسىز جانە مينەرالدى سۋسىن وندىرىلگەن.
بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 28 پايىزعا جوعارى كورسەتكىش، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ساراپشىلار ءوندىرىستىڭ ارتۋىن بىرنەشە فاكتورمەن بايلانىستىرادى. اتاپ ايتقاندا، حالىقتىڭ دۇرىس تاماقتانۋ مادەنيەتىنە كوبىرەك كوڭىل ءبولۋى، سەرگىتەتىن الكوگولسىز سۋسىندارعا سۇرانىستىڭ ارتۋى جانە وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ءونىم تۇرلەرىن كوبەيتۋى نارىقتىڭ دامۋىنا وڭ ىقپال ەتىپ وتىر.
ەكسپورت كولەمى تومەندەدى
ءوندىرىس كولەمى ارتقانىمەن، ەكسپورت كورسەتكىشى تومەندەگەن. جىلدىڭ العاشقى ءۇش ايىندا قازاقستان شەتەلگە 77,6 ميلليون ليتر مينەرالدى سۋ مەن الكوگولسىز سۋسىن ەكسپورتتاعان. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 15,8 پايىزعا از.
ەكسپورتتىڭ تومەندەۋىنە سىرتقى نارىقتاعى باسەكەلەستىكتىڭ كۇشەيۋى مەن ىشكى سۇرانىستىڭ ارتۋى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
يمپورت كولەمى ايتارلىقتاي ءوستى
ال يمپورت كولەمى كەرىسىنشە ءوسىم كورسەتكەن. ەسەپتى كەزەڭدە قازاقستانعا 105,2 ميلليون ليتردەن استام الكوگولسىز سۋسىن جەتكىزىلگەن. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 34,2 پايىزعا كوپ.
ناتيجەسىندە يمپورتتىق ونىمدەردىڭ ىشكى نارىقتاعى ۇلەسى 9,5 پايىزدى قۇرادى. بۇل تۇتىنۋشىلار اراسىندا شەتەلدىك برەندتەرگە دەگەن سۇرانىستىڭ ءالى دە جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى.
ىشكى نارىقتاعى سۇرانىس ارتىپ كەلەدى
قاڭتار-ناۋرىز ايلارىندا ىشكى نارىقتاعى الكوگولسىز سۋسىنداردىڭ ساتىلىم كولەمى 1 ميلليارد ليترگە جەتكەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 33,9 پايىزعا جوعارى كورسەتكىش.
قازىرگى تاڭدا قازاقستاندا الكوگولسىز سۋسىندار وندىرۋمەن 132 كاسىپورىن اينالىسادى. بۇل سالا ازىق-تۇلىك ونەركاسىبىنىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى سانالادى.
ءوندىرىس كولەمىنىڭ ۇلعايۋى كاسىپورىنداردىڭ وندىرىستىك قۋاتىن ارتتىرىپ قانا قويماي، جاڭا جۇمىس ورىندارىنىڭ اشىلۋىنا دا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار، سالاداعى باسەكەلەستىكتىڭ كۇشەيۋى ءونىم ساپاسىنىڭ جاقسارۋىنا جانە جاڭا تاۋار تۇرلەرىنىڭ پايدا بولۋىنا ىقپال ەتەدى.