قازاقستاندا العاش رەت بايانشىلار مەن اككوردەونشىلاردىڭ الەم چەمپيوناتى وتەدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 23-27 تامىز ارالىعىندا استانادا قازاقستان مەن ورتالىق ازيا تاريحىندا العاش رەت بايانشىلار مەن اككوردەونشىلارعا ارنالعان بەدەلدى «Coupe Mondiale 79» حالىقارالىق بايقاۋى وتەدى، دەپ حابارلايدى روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاقكونتسەرت» مەملەكەتتىك اكادەميالىق كونتسەرتتىك ۇيىمى.
بايقاۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن ورتالىق كونسەرت زالىندا ۇيىمداستىرىلادى. سونىمەن قاتار وسى كۇندەرى حالىقارالىق اككوردەونيستەر كونفەدەراتسياسى (Confédération Internationale des Accordéonistes, CIA) دەلەگاتتارىنىڭ 156-كونگرەسى وتەدى.
«Coupe Mondiale» - بايان جانە اككوردەون ونەرى سالاسىنداعى الەمدەگى ەڭ بەدەلدى ءارى كونە حالىقارالىق بايقاۋلاردىڭ ءبىرى. العاش رەت 1938-جىلى ۇيىمداستىرىلعان بۇل دودا بۇگىندە الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن ۇزدىك ورىنداۋشىلاردىڭ باسىن قوساتىن كاسىبي الاڭعا اينالعان.
بايقاۋعا حالىقارالىق دەڭگەيدەگى مۋزىكانتتار مەن مادەنيەت قايراتكەرلەرى قاتىسادى. ساراپشىلار 21 ەلدەن كەلسە، قاتىسۋشىلار 16 ەلدەن ءوتىنىم بەرگەن. ولاردىڭ قاتارىندا اۆستراليا، اقش، گەرمانيا، يتاليا، فرانسيا، قىتاي، وڭتۇستىك كورەيا، ۇلى بريتانيا، تۇركيا، قازاقستان جانە باسقا دا مەملەكەتتەردىڭ وكىلدەرى بار.
«قازاقستاننىڭ اتالعان حالىقارالىق جوبانى وتكىزۋ قۇقىعىنا يە بولۋى ەلىمىزدىڭ مادەني الەۋەتىنىڭ جوعارى دەڭگەيدە مويىندالعانىن كورسەتەدى. بۇل ءىس-شارا استانانىڭ حالىقارالىق مادەني ديالوگ ورتالىعى رەتىندەگى مارتەبەسىن نىعايتىپ، قازاقستاننىڭ الەمدىك مادەني كەڭىستىكتەگى بەدەلىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بايقاۋ اياسىندا CIA پرەزيدەنتى ميركو پاتاريني، ۆيتسە-پرەزيدەنتتەر لي سونگ پەن زوريتسا كاراكۋتوۆسكا، باس حاتشى كيممو ماتتيلا، باس مەنەدجەر حارلي دجونس، باس امباسسادور كيەۆين فريدريح جانە كونفەدەراتسيانىڭ باسقا دا جەتەكشىلەرى استاناعا كەلەدى.
23-تامىزدا قاتىسۋشىلاردىڭ جەرەبە تارتۋ ءراسىمى وتسە، 24-تامىزدا بايقاۋدىڭ سالتاناتتى اشىلۋى ۇيىمداستىرىلادى. 25-27 تامىز ارالىعىندا كونكۋرس تىڭداۋلارى، شىعارماشىلىق شەبەرلىك ساباقتارى، كونتسەرتتەر، باسپا ءسوز ءماسليحاتى، جەڭىمپازداردى ماراپاتتاۋ جانە جابىلۋ سالتاناتى وتەدى.
25-تامىزدا «Coupe Mondiale 74» حالىقارالىق بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى، قازاقستاندىق بايانشى ولجاس نۇرلانوۆتىڭ جەكە كونتسەرتى جوسپارلانعان. ال 26 -تامىزدا «Saz Soul» مۋزىكالىق ۇجىمى مەن «Samǵa» كۆارتەتىنىڭ قاتىسۋىمەن «تانگو» كونتسەرتتىك باعدارلاماسى ۇسىنىلادى.