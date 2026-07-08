قازاقستاندا الداعى ءۇش كۇندە 45 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە الداعى ءۇش كۇندە اپتاپ ىستىق ساقتالادى. كەي وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 45 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلسە، باتىس، سولتۇستىك-باتىس جانە شىعىس ايماقتاردا نايزاعاي ويناپ، نوسەر جاڭبىر جانە بۇرشاق جاۋىپ، ەكپىنى كۇشتى جەل سوعادى.
قازگيدرومەت سينوپتيكتەرىنىڭ بولجامىنشا، 9-شىلدەدە مۇنداي اۋا رايى شىعىس وڭىرلەرگە اۋىسادى. بۇل ايماقتاردا دا نوسەر جاڭبىر مەن نايزاعاي بولجانادى، الايدا كەيىن جاۋىن-شاشىن توقتاپ، كۇن اشىلادى.
وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. ال رەسپۋبليكانىڭ قالعان اۋماعىندا جاۋىن-شاشىنسىز، قۇرعاق ءارى ىستىق اۋا رايى ساقتالادى.
- كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە قاتتى جانە وتە قاتتى ىستىقتىڭ شەگىنە جەتەدى. باتىس پەن وڭتۇستىك-شىعىستا سىناپ باعانى 42+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلسە، سولتۇستىك-باتىس، سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەردە 40+ گرادۋسقا دەيىن ىسيدى. وڭتۇستىك وبلىستاردا اپتاپ ىستىق كۇشەيىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 45+ گرادۋسقا دەيىن جەتەدى. شىعىس وڭىرلەردە دە 38+ گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازگيدرومەت 8-شىلدەدە ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاعان ەدى.