KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندا الداعى ءۇش كۇندە 45 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە الداعى ءۇش كۇندە اپتاپ ىستىق ساقتالادى. كەي وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 45 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلسە، باتىس، سولتۇستىك-باتىس جانە شىعىس ايماقتاردا نايزاعاي ويناپ، نوسەر جاڭبىر جانە بۇرشاق جاۋىپ، ەكپىنى كۇشتى جەل سوعادى.

    اۋا رايى
    Фото: Florian Gaertner/photothek.de

    قازگيدرومەت سينوپتيكتەرىنىڭ بولجامىنشا، 9-شىلدەدە مۇنداي اۋا رايى شىعىس وڭىرلەرگە اۋىسادى. بۇل ايماقتاردا دا نوسەر جاڭبىر مەن نايزاعاي بولجانادى، الايدا كەيىن جاۋىن-شاشىن توقتاپ، كۇن اشىلادى.

    وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. ال رەسپۋبليكانىڭ قالعان اۋماعىندا جاۋىن-شاشىنسىز، قۇرعاق ءارى ىستىق اۋا رايى ساقتالادى.

    - كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە قاتتى جانە وتە قاتتى ىستىقتىڭ شەگىنە جەتەدى. باتىس پەن وڭتۇستىك-شىعىستا سىناپ باعانى 42+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلسە، سولتۇستىك-باتىس، سولتۇستىك جانە ورتالىق وڭىرلەردە 40+ گرادۋسقا دەيىن ىسيدى. وڭتۇستىك وبلىستاردا اپتاپ ىستىق كۇشەيىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 45+ گرادۋسقا دەيىن جەتەدى. شىعىس وڭىرلەردە دە 38+ گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازگيدرومەت 8-شىلدەدە ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاعان ەدى.

    قوعام اۋارايى
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور