قازاقستاندا اكەلەردىڭ بالا تاربيەسىنە قاتىسۋى نەگە تومەن
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە اكەلەردىڭ بالا تاربيەسىنە بەلسەندى قاتىسۋىن ارتتىرۋ قاجەت.
بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى جاستار جانە وتباسى ىستەرى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قايرات كامباروۆ وتباسى كۇنىنە ارنالعان «داۋىرلەر توعىسىنداعى وتباسى» دوڭگەلەك ۇستەلىندە مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستانداعى اكەلەر ينستيتۋتىنا جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋ كوپتەگەن وتباسىندا اكەنىڭ بالا تاربيەسىنە جەتكىلىكتى دەڭگەيدە ارالاسپاۋى وزەكتى ماسەلە بولىپ وتقانىن كورسەتتى.
- ايەلدەردىڭ 52,2 پايىزى جانە ەرلەردىڭ 47,2 پايىزى اكەنىڭ بالا تاربيەسىنە جەتكىلىكسىز قاتىسۋىن وزەكتى ماسەلە دەپ سانايدى. ەرلەردىڭ 54,9 پايىزى بالاعا ماتەريالدىق جاعداي جاساۋدى ونىڭ تاربيەسىنە قاتىسۋدان ماڭىزدىراق دەپ ەسەپتەيدى. ال 60,4 پايىزى بالا تاربيەسىنە ۋاقىتتىڭ جەتىسپەيتىنىن ايتقان، - دەدى قايرات كامباروۆ.
كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ سوزىنشە، وتباسىلىق تاجىريبەمەن قاتار، اتا-انالارعا قۇقىقتىق، پسيحولوگيالىق جانە پەداگوگيكالىق ءبىلىمنىڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەت.
زەرتتەۋ ناتيجەسى قازاقستاندىقتاردىڭ جارتىسىنا جۋىعى وتباسىلىق ومىردە ءوز اتا-اناسىنىڭ ۇلگىسىنە سۇيەنەتىنىن دە كورسەتتى. مۇنداي ۇستانىمدى ەرلەردىڭ 51,9 پايىزى جانە ايەلدەردىڭ 49,7 پايىزى اتاپ وتكەن.
بۇعان دەيىن جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋلەرگە سايكەس، قازاقستان جاستارىنىڭ 80,1 پايىزى وتباسى قۇندىلىقتارىن ومىرىندەگى باستى قاعيدالاردىڭ ءبىرى دەپ سانايدى.
ەسكە سالايىق، ەلىمىزدە 7-13-قىركۇيەك ارالىعىندا وتەتىن وتباسى كۇنىنە ارنالعان اپتالىق باستالدى.