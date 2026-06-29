قازاقستاندا اجىراسۋ دەرەگى كوبەيىپ بارادى
استانا. KAZINFORM – بيىل العاشقى 4 ايدا 30 مىڭعا جۋىق نەكە تىركەلگەن.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمەتىنشە، بۇل بىلتىرعى ءدال وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 5 جارىم پايىزعا كوپ. مىڭ ادامعا شاققاندا نەكەگە تۇرۋدىڭ جالپى كوەففيتسيەنتى 5 تەن اسىپ تۇر.
وتاۋ قۇرعان جاستاردىڭ كوبى الماتى، شىعىس قازاقستان وبلىستارى مەن استانا قالاسىندا تۇرادى.
وكىنىشكە قاراي، اجىراسۋ دەرەگى دە كوبەيىپ بارادى. بيىل 4 ايدا 14 مىڭ 700 دەن اسا ەرلى-زايىپتى نەكەسىن بۇزعان. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلداعىدان 7 جارىم پايىزعا كوپ.
«مىڭ ادامعا شاققاندا اجىراسۋ كوەففيتسيەنتى - 2,18. ەڭ جوعارعى كورسەتكىشتەر قوستاناي وبلىسىندا (مىڭ ادامعا شاققاندا 3,15)، قاراعاندى وبلىسى مەن ۇلىتاۋ وبلىسىندا (3,06)، سونداي-اق، پاۆلودار وبلىسىندا (2,94) تىركەلدى»، - دەدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ ساراپشىسى اقمونشاق قۇرالبەك.