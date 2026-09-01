قازاقستاندا ادامداردى ەسىرتكى بيزنەسىنە جۇمىسقا الۋدىڭ حالىقارالىق جەلىسى اشكەرەلەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بىرنەشە مەملەكەتتى قامتىعان اۋقىمدى ارنايى وپەراتسيا بارىسىندا ازاماتتاردى ەسىرتكى بيزنەسىنە تارتۋمەن اينالىسقان حالىقارالىق قىلمىستىق جەلىنىڭ جولىن كەستى.
وپەراتسيا ءبىر جىلدان استام ۋاقىتقا سوزىلىپ، ۋكراينا مەن البانيانىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى، قازاقستان جانە ۋكراينا پروكۋراتۋرالارى، ينتەرپول جانە ا ق ش- تىڭ ەسىرتكىگە قارسى كۇرەس باسقارماسىمەن بىرلەسىپ جۇرگىزىلگەن.
قىلمىستىق توپ ادامداردى زاڭدى جۇمىسقا ورنالاستىرۋدى سىلتاۋ ەتىپ، call-ورتالىق وپەراتورلارى، HR- مەنەدجەرلەر، حيميكتەر، كۋرەرلەر، ەسىرتكى جاسىرۋشىلار، لوگيستەر مەن قويما قىزمەتكەرلەرىن جالداعان. ولارعا وڭاي ءارى جوعارى تابىس ۋادە ەتىلگەنىمەن، ءىس جۇزىندە حالىقارالىق ەسىرتكى بيزنەسىنە تارتقان.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، قىلمىستىق قۇرىلىمداعى رولدەر قاتاڭ بولىنگەن. ۇيىمدى كورشىلەس ەلدىڭ 36 جاستاعى ازاماتى باسقارعان.
- تارتىمدى كورىنەتىن بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ ارتىندا ادامدى ەسىرتكى بيزنەسىنە تارتۋ تۇرعان. ال ادام بۇل ىسكە كىرگەننەن كەيىن ودان شىعۋعا مۇمكىندىك بەرمەگەن، - دەدى ق ر ءى ءى م ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى ءىس-قيمىل كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قۋاندىق ءالجانوۆ.
تەرگەۋ بارىسىندا ۋكراينادا ادامداردى زاڭسىز ارەكەتكە تارتۋمەن اينالىسقان call-ورتالىقتاردا 26 ءتىنتۋ جۇرگىزىلىپ، ءتورت مىڭعا جۋىق سيفرلىق ايعاق تاركىلەندى. ولاردى تالداۋ ناتيجەسىندە Telegram جەلىسىندەگى 31 ەسىرتكى دۇكەنى، قىلمىستىق سحەمانى ۇيىمداستىرۋشىلار جانە وعان تارتىلعان جۇزدەگەن ادام انىقتالدى.
مامىر ايىندا كيەۆ پەن كيەۆ وبلىسىندا قازاقستان ءى ءى م وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن 70 ءتىنتۋ جۇرگىزىلدى. ناتيجەسىندە ادامداردى قىلمىسقا تارتقان call-ورتالىقتاردىڭ جۇمىسى توقتاتىلىپ، قىلمىستىق قوعامداستىقتىڭ 27 بەلسەندى مۇشەسى انىقتالدى.
شىلدە ايىندا قازاقستان اۋماعىندا ۋكراينالىق قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن تاعى 15 ءتىنتۋ جۇرگىزىلدى. ونىڭ بارىسىندا ەلىمىزدە ەسىرتكى ساتۋعا قاتىسى بار جەلى مۇشەلەرى ۇستالدى.
وپەراتسيانىڭ قورىتىندى كەزەڭىندە ۋكراينانىڭ بەس وبلىسى مەن كيەۆ قالاسىندا تاعى 35 ءتىنتۋ جۇرگىزىلدى. حالىقارالىق جەلىنىڭ ازاماتتاردى قىلمىسقا تارتۋمەن اينالىسقان ەكى بۋىنى جويىلدى.
ارنايى وپەراتسيا بارىسىندا سينتەتيكالىق ەسىرتكى بار 24 كەلى قوسپا، 3,5 مىڭنان استام قولدان جاسالعان شىلىم جانە دايىن كۇيىندە ولشەپ سالىنعان ەكى مىڭعا جۋىق پاكەت تاركىلەندى. جەتى ادام ۇستالىپ، قىلمىستىق سحەماعا قاتىسقان توعىز ادامعا ايىپ تاعىلدى.
ءى ءى م وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، تاركىلەنگەن زاتتاردىڭ ءوزى مىڭداعان ەسىرتكى دوزاسىنىڭ تارالۋىنا جول بەرمەگەن.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى حالىقارالىق جەلىنى ۇيىمداستىرۋشىلار مەن وعان قاتىسى بار بارلىق ادامداردى انىقتاۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر.
ءى ءى م ازاماتتاردى ينتەرنەتتەگى «وڭاي ءارى جوعارى تابىس» تۋرالى كۇماندى ۇسىنىستارعا سەنبەۋگە ۇندەدى. ۆەدومستۆونىڭ ەسكەرتۋىنشە، تارتىمدى بولىپ كورىنەتىن بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ ارتىندا حالىقارالىق ەسىرتكى جەلىسى تۇرۋى مۇمكىن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەلىمىزدە جىل باسىنان بەرى 17 ەسىرتكى زەرتحاناسى انىقتالعانىن حابارلاعان ەدىك.