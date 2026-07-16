قازاقستاندا اۋا تەمپەراتۋراسى بويىنشا 71 جىل بۇرىنعى رەكورد جاڭاردى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى ماۋسىمدا قازاقستاندا اۋا تەمپەراتۋراسى بويىنشا بىرنەشە رەكورد جاڭاردى. سونىڭ ىشىندە ەڭ «ەسكى» رەكورد پاۆلوداردا تىركەلدى، ول 71 جىل بويى بۇزىلماعان بولاتىن.
قازگيدرومەت مالىمەتىنشە، ماۋسىمدا قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە كليماتتىق نورمادان 1-5 گرادۋسقا ىستىق بولعان. كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسى ايماقتاردىڭ كوبىندە 30+38+ گرادۋستى كورسەتسە، ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى كەيبىر جەرلەردە 43+ گرادۋسقا دەيىن جەتكەن. سينوپتيكتەر مۇنداي اۋا رايىن قۇرعاق تروپيكالىق اۋا ماسسالارىنىڭ اسەرىنەن دەپ ءتۇسىندىردى.
سونىمەن قاتار، قازاقستاننىڭ باتىسىندا كەرىسىنشە جاعداي بايقالدى. اتلانتيكالىق تسيكلون سالدارىنان مۇندا كۇن سۋىتىپ، جاڭبىر جاۋدى. ءبىرقاتار اۋداندا جاۋىن-شاشىن مولشەرى كليماتتىق نورمادان 2-5 ەسە اسىپ ءتۇستى.
سينوپتيكتەردىڭ دەرەگى بويىنشا 1-ماۋسىمدا پاۆلوداردا اۋا تەمپەراتۋراسى 36,8+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، 1955-جىلعى رەكوردتى (36,1+ گرادۋس) جاڭارتقان.
وسى كۇنى الماتىدا دا جاڭا رەكورد تىركەلدى. اۋا تەمپەراتۋراسى 34,5+ گرادۋسقا جەتىپ، 1967-جىلعى كورسەتكىشتەن (34,4+ گرادۋس) اسىپ ءتۇستى.
8-ماۋسىمدا استانادا تەرمومەتر باعانى 33,7+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلدى، بۇل 2023-جىلعى رەكوردتان (33,6+) جوعارى بولدى.
29-ماۋسىمدا ەلدىڭ شىعىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى بويىنشا ماكسيمۋم جاڭاردى. سەمەيدە 38+ گرادۋس تىركەلىپ، 1992-جىلعى رەكورد (36,7+) بۇزىلسا، وسكەمەندە اۋا تەمپەراتۋراسى 36,7+ گرادۋسقا دەيىن جەتىپ، 1974-جىلعى كورسەتكىش (36+) جاڭاردى.