قازاقستاندا اۋا رايى كۇرت سۋىتادى
استانا. KAZINFORM - «قاگيدرومەت» ر م ق سينوپتيكتەرى قازاقستانعا سۋىق انتيسيكلون جاقىنداپ كەلە جاتقانىن مالىمدەدى.
مامانداردىڭ بولجامىنشا، قىسقا مەرزىمدى جىلىمىقتان كەيىن قازاقستان اۋماعىنا كەزەكتى سۋىق انتيسيكلون ىعىسا باستايدى. جىلدام قوزعالاتىن ءارى سۋىق اۋا ماسسالارىمەن تولىعاتىن بۇل انتيسيكلون الدىمەن ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك وڭىرلەرىنە، كەيىن شىعىس ايماقتارىنا ايتارلىقتاي سالقىن اۋا رايىن الىپ كەلەدى.
- 22-مامىردا رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك وبلىستارىندا، ال 23-مامىردا شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەرىندە تۇنگى ۋاقىتتا اۋا تەمپەراتۋراسى 0-5 گرادۋس جىلىعا دەيىن تومەندەيدى، كەيبىر اۋدانداردا ءتىپتى 3 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك ءجۇرۋى مۇمكىن. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى نەبارى 10-15 گرادۋس جىلى شاماسىندا بولادى، - بولادى دەپ بولجاپ وتىر.
بۇعان دەيىن 20- 21-مامىر كۇندەرى سولتۇستىك سيكلوننىڭ اسەرىنەن ەلدىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي كۇتىلەتىنى بولجاندى. وسى كۇندەرى قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل بولجانادى.
21-مامىردا كۇندىز قوستاناي، اقمولا جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى +10…+18 گرادۋسقا دەيىن، ال ەلدىڭ ورتالىعىندا +15…+23 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.