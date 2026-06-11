قازاقستاننان 2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنا بارۋ قۇنى قانشا
الماتى. KAZINFORM - ەرتەڭ، 11- ماۋسىمدا 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى باستالادى.
Kazinform ءتىلشىسى ءدال قازىر جولعا شىعۋدى جوسپارلاعان قازاقستاندىق جانكۇيەر ءۇشىن مۋنديال ماتچتارىنا بارۋ قانشا قاراجات قاجەت ەكەنىن ەسەپتەپ كوردى.
الەم چەمپيوناتى قايدا وتەدى
2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىن ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكا بىرلەسىپ قابىلدايدى. تۋرنير ماتچتارى ءۇش ەلدەگى 16 قالادا وتەدى: ونىڭ ەكەۋى كانادادا، ۇشەۋى مەكسيكادا، قالعان 11 ءى ا ق ش-تا ورنالاسقان.
باتىس ايماققا ۆانكۋۆەر، سيەتل، سان-فرانتسيسكو جانە لوس-اندجەلەس كىرەدى. وڭتۇستىك ايماقتا مەحيكو، گۆادالاحارا، مونتەررەي، حيۋستون، داللاس جانە كانزاس ورنالاسقان. ال شىعىس ايماقتا تورونتو، بوستون، فيلادەلفيا، نيۋ-يورك، نيۋ- دجەرسي، مايامي جانە اتلانتا بار.
قازاقستاننان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنا بارۋدىڭ شامامەن قانشا تۇراتىنىن ەسەپتەۋ ءۇشىن ءۇش ماتچتى مىسالعا الدىق. ءبىرىنشىسى – 19-شىلدەدە ا ق ش- تىڭ نيۋ-دجەرسي شتاتىنداعى يست-راتەرفورد قالاسىندا وتەتىن فينالدىق كەزدەسۋ. ەكىنشىسى – 17-ماۋسىمدا مەحيكودا جوسپارلانعان وزبەكستان قۇراماسىنىڭ توپتىق كەزەڭدەگى العاشقى ويىنى. ءۇشىنشىسى – 7-شىلدەدە ۆانكۋۆەردە وتەتىن 1/8 فينال ماتچى.
ماتچ بيلەتتەرى
الەم چەمپيوناتىنا بارۋدى جوسپارلاعان جانكۇيەر ءۇشىن ەڭ ماڭىزدى ماسەلەنىڭ ءبىرى - ماتچ بيلەتىن تابۋ. ءتورتجىلدىقتىڭ باستى فۋتبول دوداسىنىڭ باستالۋىنا ساناۋلى ۋاقىت قالسا دا دا، كەيبىر ماتچتارعا بيلەت تابۋعا بولادى.
فيفا بولگەن رەسمي بيلەتتەردىڭ باسىم بولىگى الدەقاشان ساتىلىپ كەتكەن. سوندىقتان جانكۇيەرلەر بيلەتتەردى رەسمي قايتا ساتۋ پلاتفورماسى (رەسەيل) نەمەسە مامانداندىرىلعان پلاتفورمالار ارقىلى ساتىپ الا الادى.
الدىن الا بيلەت العان جانكۇيەرلەر ونى ماتچ باستالعانعا دەيىن قايتا ساتۋعا قويا الادى. قازىرگى تاڭدا قاجەتتى ويىندارعا Ticombo نەمەسە TicketKosta سياقتى پلاتفورمالار ارقىلى بيلەت تابۋعا مۇمكىندىك بار.
2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى تاريحتاعى ەڭ قىمبات تۋرنيرلەردىڭ ءبىرى سانالادى. جوعارى سۇرانىس پەن ديناميكالىق باعا جۇيەسىنىڭ اسەرىنەن قايتالاما نارىقتاعى بيلەت قۇنى باستاپقى باعادان بىرنەشە ەسە جوعارى بولۋى مۇمكىن.
مىسالى، فينالدىق ماتچ بيلەتتەرى بىرنەشە مىڭ دوللاردان باستالسا، VIP- پاكەتتەردىڭ قۇنى ونداعان مىڭ دوللارعا دەيىن جەتەدى. توپتىق كەزەڭ ويىندارىنا قاراپايىم ورىندارعا ارنالعان بيلەتتەردى 180 دوللاردان باستاپ تابۋعا بولادى.
الاياقتاردىڭ قۇربانى بولماۋ ءۇشىن بيلەتتەردى تەك سەنىمدى ءارى رەسمي كەپىلدىك بەرەتىن پلاتفورمالار ارقىلى ساتىپ العان ءجون. مۇنداي سەرۆيستەر بيلەت ءتۇپنۇسقالىعىن راستاۋمەن قاتار، قاجەت جاعدايدا قاراجاتتى قايتارۋ مۇمكىندىگىن دە ۇسىنادى.
ۆيزا
2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى ماتچتارىنا تاماشالاۋ ءۇشىن قازاقستان ازاماتتارىنا ستاندارتتى كىرۋ ۆيزاسىن راسىمدەۋ قاجەت. تۋرنيرگە اياسىندا جانكۇيەرلەرگە ارنالعان ارنايى نەمەسە ءبىرىڭعاي ۆيزا قاراستىرىلماعان. ا ق ش- تا وتەتىن ماتچتارعا بارۋ ءۇشىن B1/B2 تۋريستىك ۆيزاسى كەرەك. قازاقستان ازاماتتارىنا بۇل ۆيزا ادەتتە بىردەن 10 جىل مەرزىمگە بەرىلەدى. كانادادا وتەتىن ويىنداردى كورۋ ءۇشىن Visitor Visa (Temporary Resident Visa)، ال مەكسيكاعا ساپارلاۋ ءۇشىن تۋريستىك ۆيزا راسىمدەلۋگە ءتيىس. دەگەنمەن قولىڭىزدا ا ق ش نەمەسە كانادانىڭ جارامدى كوپ مارتەلىك ۆيزاسى بولسا، مەكسيكاعا بولەك ۆيزا الماي-اق، كىرۋگە مۇمكىندىك بار.
ۆيزا راسىمدەۋ مەرزىمى ەلگە جانە استانا مەن الماتىداعى كونسۋلدىقتاردىڭ جۇكتەمەسىنە بايلانىستى وزگەرەدى. ا ق ش ۆيزاسىن الۋ ءۇشىن مىندەتتى تۇردە اڭگىمەلەسۋدەن ءوتۋ قاجەت. قازىر قازاقستاندا سۇحباتقا جازىلۋ كەزەگى شامامەن 1,5-3 ايعا سوزىلادى. ءوتىنىش ماقۇلدانعان جاعدايدا پاسپورتتاعى ۆيزا ادەتتە 2-3 جۇمىس كۇنى ىشىندە دايىن بولادى. جانكۇيەردىڭ فيفا ارقىلى رەسمي ساتىپ الىنعان بيلەتى بولسا، FIFA PASS جۇيەسى ارقىلى سۇحباتقا باسىمدىقپەن جازىلۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا بولادى. كونسۋلدىق الىم (MRV fee) - 185 ا ق ش دوللارى.
كانادا ۆيزاسى ءۇشىن سۇحبات تالاپ ەتىلمەيدى، ءبىراق ءوتىنىش بەرۋشى VFS Global ۆيزالىق ورتالىعىندا بيومەتريالىق دەرەكتەرىن تاپسىرۋى قاجەت. قۇجاتتاردى قاراۋ مەرزىمى - ورتا ەسەپپەن 6-12 اپتا (1,5-3-اي). ءوتىنىشتى قاراۋ ءۇشىن 100 كانادا دوللارىن تولەۋ كەرەك، ال بيومەتريا - 85 CAD. جالپى قۇنى - 185 CAD (شامامەن 135 ا ق ش دوللارى) .
مەكسيكا ۆيزاسىنا قۇجات تاپسىرۋ ءۇشىن استاناداعى ەلشىلىككە جازىلۋ بىرنەشە اپتادان ءبىر ايعا دەيىن سوزىلۋى مۇمكىن. ۆيزا 5-10 جۇمىس كۇنى ىشىندە راسىمدەلەدى. كونسۋلدىق الىم - 53 ا ق ش دوللارى.
وسىلايشا، ا ق ش نەمەسە كانادا ۆيزاسى بار قازاقستاندىقتار وزبەكستان قۇراماسىنىڭ ماتچىن كورۋ ءۇشىن مەكسيكاعا كىرۋ ماسەلەسى تۋىندامايدى. ال پلەي-وفف كەزەڭىندەگى ويىندارعا بارۋدى جوسپارلاعان جانكۇيەرلەردىڭ قابىلداۋشى ەلدەردىڭ ۆيزاسىن الىپ ۇلگەرۋىنە ءالى دە مۇمكىندىك بار.
اۋە بيلەتتەرى
ماتچقا بيلەت الىنعاننان كەيىن سولتۇستىك امەريكاعا ۇشاتىن رەيستەردى ىزدەۋ كەرەك.
قازاقستاننان الەم چەمپيوناتىن قابىلدايتىن ەلدەر اراسىندا تىكە اۋە رەيستەرى جوق بولعاندىقتان، جانكۇيەرلەردىڭ كەمىندە ءبىر مارتە اۋىسىپ وتىرۋ ارقىلى ۇشۋىنا تۋرا كەلەدى.
10-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا الماتىدان كورسەتىلگەن باعىتتارعا ەكونوم- كلاسپەن بارىپ- قايتۋ بيلەتتەرىنىڭ باعاسى تومەندەگىدەي:
• الماتى - مەحيكو (15-ماۋسىمدا ۇشۋ، 18-ماۋسىمدا قايتۋ) : فرانكفۋرت ارقىلى - 630 مىڭ تەڭگەدەن (1291 دوللار)، ىستانبۇل ارقىلى - 1,3 ميلليون تەڭگەدەن (2 665 دوللار)؛
• الماتى - ۆانكۋۆەر (6-شىلدەدە ۇشۋ، 8-شىلدەدە قايتۋ): فرانكفۋرت ارقىلى - 585 مىڭ تەڭگەدەن (1200 دوللار)، ىستانبۇل ارقىلى - 578 مىڭ تەڭگەدەن (1179 دوللار)؛
• الماتى - نيۋ- يورك (18-شىلدەدە ۇشۋ، 20-شىلدەدە قايتۋ): دۋباي ارقىلى - 816 مىڭ تەڭگەدەن (1600 دوللار)، ىستانبۇل ارقىلى - 875 مىڭ تەڭگەدەن (1800 دوللار).
قوناقۇي
الەم چەمپيوناتى وتەتىن قالالاردان ماتچ كۇندەرى بوس قوناقۇي تابۋ وڭاي ەمەس. ال ارزان نۇسقانى ىزدەۋ ودان دا قيىن.
سوعان قاراماستان، 10-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا ءبىر ادامعا ارنالعان مىناداي ۇسىنىستار بار:
• مەحيكو (16-18-ماۋسىم): قاراپايىم ستۋديا - ەكى تۇنگە 167 دوللاردان، تولىققاندى قوناقۇي ءنومىرى - 330 دوللارعا دەيىن.
• ۆانكۋۆەر (6-8 شىلدە): قاراپايىم ستۋديا - ەكى تۇنگە 177 دوللاردان، قوناقۇي ءنومىرى - 913 دوللارعا دەيىن.
• نيۋ-دجەرسي - نيۋ-يورك (18-20 شىلدە): ورتاق بولمەدەگى توسەك ورنى - 184 دوللاردان، قوناقۇي نومىرلەرى - 2 مىڭ دوللارعا دەيىن. بۇل كۇندەرى وڭىردەگى نومىرلەردىڭ شامامەن %78 ى بروندالىپ قويعان.
جالپى شىعىن
تەك ءبىر ماتچقا بارىپ-قايتۋ ساپارىن ەسەپكە الساق، ۆيزا، ماتچ بيلەتى، قوناقۇي جانە اۋە بيلەتتەرىن قوسقاندا ايتارلىقتاي قوماقتى قاراجات قاجەت بولادى.
الماتىدان مەحيكوعا بارىپ، وزبەكستان - كولۋمبيا ماتچىن تاماشالاۋ (مەكسيكا ۆيزاسىن قوسا ەسەپتەگەندە) ءبىر ادامعا كەمىندە 1691 دوللار نەمەسە شامامەن 825 مىڭ تەڭگە قاجەت.
ۆانكۋۆەردەگى 1/8 فينال ماتچىن كورۋ (كانادا ۆيزاسىمەن بىرگە) ءبىر ادامعا كەمىندە 1692 دوللاردى نەمەسە شامامەن 825 مىڭ تەڭگەنى قاجەت ەتەدى.
ال الماتىدان الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا بارۋ ءۇشىن ءبىر ادامعا كەمىندە 3969 دوللار، ياعني شامامەن 1,9 ميلليون تەڭگە قاراجات كەرەك.
ءبىز بىرنەشە ماتچتى قاتار كورۋگە ارنالعان ساپار قۇنىن ەسەپتەگەن جوقپىز. دەگەنمەن مۇنداي «راۋند- تريپتىڭ» باعاسى ءبىر ويىنعا ارنالعان شىعىننان الدەقايدا جوعارى بولاتىنى انىق.
كەز كەلگەن ساياحاتتاعىداي مۇندا دا ءبىر قاعيدا وزگەرمەيدى: نەعۇرلىم ەرتە برونداساڭىز، سوعۇرلىم ارزانعا تۇسەدى.
مۋنديالعا ساپارىن الدىن الا جوسپارلاعان جانكۇيەرلەر اقشا مەن ۋاقىتتى ەداۋىر ۇنەمدەدى. ال سوڭعى ساتتە بيلەت ىزدەگەندەر سۇرانىستىڭ كۇرت ارتۋىنا بايلانىستى اۋە بيلەتتەرى، قوناقۇي جانە ماتچ بيلەتتەرى ءۇشىن الدەقايدا قىمبات تولەۋگە ءماجبۇر بولادى.