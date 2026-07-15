قازاقستاندا 18-شىلدەدە سيفرلىق تەڭگە قولدانىسقا ەنەدى
استانا. قازاقپارات – 18-شىلدە سيفرلىق تەڭگە قولدانىسقا ەنگىزىلەدى. ول «ق ر كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە قارجى نارىعىن رەتتەۋ مەن دامىتۋ، بايلانىس جانە بانكروتتىق ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» ق ر زاڭىنا ساي جۇزەگە اسپاق.
زاڭعا سايكەس، سيفرلىق تەڭگەمەن الىس-بەرىس ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ سيفرلىق پلاتفورماسىندا جۇرگىزىلەدى.
الدىمەن ازاماتتار ق ر ۇلتتىق بانكى جانە سيفرلىق تەڭگە پلاتفورماسىنىڭ وزگە دە قاتىسۋشىلارىمەن سيفرلىق شوت شارتىن جاساسۋى ءتيىس. سودان كەيىن كليەنتتىڭ ءوتىنىمى نەگىزىندە سيفرلىق شوتى اشىلادى.
- سيفرلىق تەڭگە پلاتفورماسىنىڭ وپەراتورىمەن جاسالعان شارتتىڭ نەگىزىندە بانكتەر، بانك وپەراتسيالارىنىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىن جۇزەگە اسىراتىن ۇيىمدار، ورتالىق دەپوزيتاري، ق ر قارجى مينيسترلىگىنىڭ قازىناشىلىق كوميتەتى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكى ايقىنداعان كورسەتىلەتىن تولەم قىزمەتتەرىن وزگە دە بەرۋشىلەر مەن زاڭدى تۇلعالار سيفرلىق تەڭگە پلاتفورماسىنا قاتىسۋشىلار بولا الادى، - دەلىنگەن زاڭدا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا سيفرلىق اكتيۆتەردى ەرىكتى تۇردە جاريا ەتۋ تەتىگى ەنگىزىلەتىنىن جازعانبىز.