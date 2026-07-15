قازاقستاندا 10 ميلليون دوللارعا ارال ساتىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM – قازاقستاننىڭ جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىندا ەرەكشە حابارلاندىرۋ پايدا بولدى. شىعىس قازاقستان وبلىسىندا اۋماعى 22,5 گەكتار بولاتىن تۇتاس ءبىر ارال ساتىلىمعا شىعارىلعان.
ونىڭ باعاسى - 10 ميلليون دوللار، دەپ حابارلايدى Ulysmedia.kz.
ارالدى ساتۋ تۋرالى حابارلاندىرۋعا جەرگىلىكتى جۋرناليستەر نازار اۋدارعان. ونى حالىقارالىق جىلجىمايتىن مۇلىك اگەنتتىگىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جاريالاعان. ارالدىڭ ناقتى ورنالاسقان جەرى اشىق تۇردە كورسەتىلمەگەن. تولىق اقپارات تەك الەۋەتتى ينۆەستورلارعا ۇسىنىلاتىنى ايتىلعان.
بەلگىلى بولعانداي، جەر جەكە مەنشىكتە جانە ءبىرتۇتاس ينۆەستيتسيالىق جوبا رەتىندە قاراستىرىلعان.
- بۇل تانىمال نىسان جاساۋعا ارنالعان ورىن: ەليتالىق دەمالىس ورنى، جابىق كلۋب نەمەسە ءىرى تۋريستىك كەشەن سالۋعا مۇمكىندىك بار. ۇلكەن سۋ ايدىنى، جەكە كەڭىستىك، تابيعي لاندشافت جانە دامۋ الەۋەتى بار، - دەلىنگەن حابارلاندىرۋدا.
مۇنداي جاعداي العاش رەت ەمەس
وڭىردە وسىنداي ۇسىنىستار بۇعان دەيىن دە بولعان. 2020-جىلى بۇقتىرما سۋ قويماسىنداعى قازدار ارالى ساتىلىمعا قويىلعان ەدى. سول كەزدە جەرگىلىكتى بيلىك بۇل اۋماقتىڭ جەكە مەنشىكتە ەكەنىن تۇسىندىرگەن.
1990-جىلدارى بۇل جەر اۋەلى جەكە تۇلعاعا جالعا بەرىلىپ، 2007-جىلى ونىڭ مەنشىگىنە وتكەن.