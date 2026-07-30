قازاقستاندا 1-تامىزدان باستاپ نە وزگەرەدى؟
استانا. قازاقپارات –-تامىزدا قازاقستاندىقتاردى قۇرىلتاي سايلاۋى، ءبىلىم گرانتتارىنىڭ ناتيجەسى، جاڭا يپوتەكا باعدارلاماسى جانە ءبىرقاتار ماڭىزدى وزگەرىستەر كۇتىپ تۇر.
تامىز ايىندا قازاقستاندىقتاردى قانداي وزگەرىستەر كۇتىپ تۇر؟ BAQ. KZ تامىز ايىنان باستاپ كۇشىنە ەنەتىن نەگىزگى جاڭاشىلدىقتارعا شولۋ جاسادى.
تامىزدا قانشا كۇن دەمالامىز؟
2026 -جىلدىڭ-تامىز ايىندا قازاقستاندىقتار 10 كۇن دەمالادى. ونىڭ ىشىندە بەس سەنبى مەن بەس جەكسەنبى بار.
بيىل-تامىزدا مەملەكەتتىك مەرەكەلەر بولمايدى. جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋىنا بايلانىستى 30-تامىز - كونستيتۋتسيا كۇنى مەرەكەلىك دەمالىس كۇندەرى قاتارىنان الىنىپ تاستالدى. سوندىقتان قوسىمشا دەمالىس نەمەسە جۇمىس كۇندەرىن اۋىستىرۋ قاراستىرىلماعان.
بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا - 21 جۇمىس كۇنى، ال التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا 26 جۇمىس كۇنى بولادى.
تامىزدا قانداي اتاۋلى كۇندەر بار؟
مەملەكەتتىك مەرەكەلەر بولماسا دا،-تامىز ايىندا بىرنەشە كاسىبي جانە تاريحي داتا اتالىپ وتەدى:
2-تامىز - تەمىرجول كولىگى قىزمەتكەرلەرى كۇنى؛
10-تامىز - اباي كۇنى؛
9-تامىز - قۇرىلىسشىلار كۇنى؛
16-تامىز - سپورت كۇنى؛
18-تامىز - شەكاراشىلار كۇنى؛
29-تامىز - سەمەي يادرولىق سىناق پوليگونىنىڭ جابىلعان كۇنى؛
30-تامىز - شاحتەرلەر كۇنى.
تامىزدىڭ اۋا رايى قانداي بولادى؟
«قازگيدرومەت» ۇسىنعان كوپجىلدىق كليماتتىق مالىمەتتەرگە سايكەس،-تامىز - جاز ماۋسىمىن قورىتىندىلايتىن اي.
ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە ورتاشا ايلىق اۋا تەمپەراتۋراسى 21+.. .29+ گرادۋس شاماسىندا بولادى. قيىر وڭتۇستىك- باتىستا 30+...31+ گرادۋسقا دەيىن جەتسە، سولتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەردە 15+... 20+ گرادۋس كۇتىلەدى.
جاۋىن-شاشىن رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك ايماقتارىندا كوبىرەك تۇسسە، وڭتۇستىك وڭىرلەردە جاۋىن از بولادى. سونىمەن قاتار-تامىزدا شىلدە ايىمەن سالىستىرعاندا اپتاپ ىستىق پەن قۇرعاقشىلىقتىڭ ىقتيمالدىعى تومەندەيدى.
1-سىنىپقا قۇجات قابىلداۋ اياقتالادى
2026- 2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان 1-سىنىپقا قۇجات قابىلداۋ 31-تامىزدا اياقتالادى.
وتىنىمدەر eGov.kz پورتالى ارقىلى قابىلدانادى. ءبىرىنشى سىنىپقا بيىل التى جاسقا تولعان نەمەسە جىل سوڭىنا دەيىن التى جاسقا تولاتىن بالالار قابىلدانادى.
قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ العاشقى سايلاۋى وتەدى
23-تامىزدا قازاقستان تاريحىندا العاش رەت قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋى وتەدى.
جاڭا ءبىر پالاتالى پارلامەنتتىڭ قۇرامىنا 145 دەپۋتات سايلانادى. سايلاۋ پارتيالىق تىزىمدەر بويىنشا ۇيىمداستىرىلىپ، ايەلدەرگە، جاستارعا جانە مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا ارنالعان 30 پايىزدىق كۆوتا ساقتالادى.
ەلەكتروساموكاتتارعا جاڭا تالاپتار ەنگىزىلەدى
25-تامىزدان باستاپ ەلەكتروساموكاتتاردىڭ تروتۋارلار مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولىمەن جۇرۋىنە تىيىم سالىنادى.
جاڭا تالاپتارعا سايكەس:
جولدىڭ ءجۇرۋ بولىگىندە تەك 18 جاسقا تولعان، جۇرگىزۋشى كۋالىگى بار جانە قورعانىس شلەمىن كيگەن ازاماتتار عانا جۇرە الادى؛
قالعان پايدالانۋشىلار ۆەلوسيپەد جولاقتارى مەن ۆەلوجولداردى پايدالانۋى ءتيىس.
ءبىلىم گرانتتارىنىڭ ناتيجەسى جاريالانادى
بيىلعى ءبىلىم گرانتتارى كونكۋرسىنىڭ قورىتىندىسى 10-تامىزعا دەيىن جاريالانادى.
ناتيجە تالاپكەرلەردىڭ eGov پورتالىنداعى جەكە كابينەتىندە قولجەتىمدى بولادى. ەگەر گرانت بەرىلمەسە، جۇيە ونىڭ سەبەبىن كورسەتىپ حابارلاما جىبەرەدى.
كيىك ءمۇيىزىن ساتۋ ءتارتىبى وزگەرەدى
4-تامىزدان باستاپ كيىك مۇيىزدەرىن وتكىزۋگە قاتىستى جاڭا ەرەجەلەر كۇشىنە ەنەدى.
ەندى كيىك مۇيىزدەرى مەن ودان دايىندالعان ونىمدەر مەملەكەتتىك مۇلىك ءتىزىلىمىنىڭ ەلەكتروندى ساۋدا الاڭىندا اۋكسيون ارقىلى ساتىلادى.
اۋكتسيوندار كەمىندە توقسانىنا ءبىر رەت وتكىزىلىپ، ەڭ جوعارى باعا ۇسىنعان قاتىسۋشى جەڭىمپاز اتانادى.
بارلىق پەرزەنتحانالار تەكسەرىلەدى
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى 15-تامىزعا دەيىن ەلىمىزدەگى 69 پەرزەنتحانانى تەكسەرۋدى تاپسىردى.
سونىمەن قاتار اۋرۋحانالاردى دەزينفەكتسيالىق قۇرالدارمەن، زاماناۋي جابدىقتارمەن جانە ءبىر رەتتىك مەديتسينالىق ماتەريالدارمەن قامتاماسىز ەتۋ، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن وقىتۋ مىندەتى قويىلدى.
«ۇماي» ايەلدەر يپوتەكاسىنا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالادى
تامىز ايىندا «ۇماي» تۇرعىن ءۇي باعدارلاماسىنا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالادى.
باعدارلاماعا 45 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن.
نەگىزگى شارتتارى:
رەسمي تابىسى بولۋى؛
سوڭعى التى ايدا زەينەتاقى اۋدارىمدارىنىڭ جاسالۋى؛
نەسيە سوماسى - 50 ميلليون تەڭگەگە دەيىن؛
مەرزىمى - 25 جىلعا دەيىن.
باعدارلاما تەك العاشقى باسپانا ساتىپ الۋعا ەمەس، تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا دا مۇمكىندىك بەرەدى.
تۋريستىك گيدتەردىڭ جۇمىسىنا جاڭا تالاپتار ەنگىزىلەدى
1-تامىزدان باستاپ گيدتەر، ەكسكۋرسيا جەتەكشىلەرى مەن تۋريزم نۇسقاۋشىلارى ءبىرىڭعاي ەرەجە بويىنشا جۇمىس ىستەيدى.
جاڭا تالاپتارعا سايكەس:
تۋريستىك قىزمەت مىندەتتى تۇردە كەلىسىمشارت نەگىزىندە كورسەتىلەدى؛
گيد تۋريستەردى ساپار باستالعانعا دەيىن كەمىندە ءۇش كۇن بۇرىن مارشرۋتتىڭ ەرەكشەلىكتەرى، قاۋىپسىزدىك تالاپتارى جانە ىقتيمال تاۋەكەلدەر تۋرالى حاباردار ەتۋى ءتيىس؛
توتەنشە جاعداي بولعان كەزدە ۋاكىلەتتى ورگاندار مەن تۋريستىڭ تۋىستارىنا دەرەۋ حابارلاۋعا مىندەتتى بولادى؛
قاۋىپتى باعىتتارعا شىعاتىن تۋريستەر تاۋەكەلدەرمەن تانىسقانى تۋرالى جازباشا كەلىسىم بەرەدى.