قازاقستان دزيۋدودان Grand Slam تۋرنيرىن قالاي اياقتادى؟
استانا. KAZINFORM - شۆەيتساريانىڭ لوزاننا قالاسىندا دزيۋدودان Grand Slam تۋرنيرى اياقتالدى، - دەپ حابارلايدى ۇ و ك.
ۇلتتىق قۇراما قورجىنىنا جالعىز مەدالدى ابىلايحان جۇبانازار سالدى. ول 81 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا فينالدا وزبەكستاندىق ارسلونبەك توجيەۆتى جەڭىپ، التىن مەدالعا يە بولدى.
سونداي-اق، شەرزود داۆلاتوۆ 60 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا قولا جۇلدە ءۇشىن بەلدەستى. دەگەنمەن وزبەكستاندىق ساماريددين كۋچكاروۆتان جەڭىلدى. اقىلجان جۇباتقانوۆ 66 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا جۇبانىش بەلدەسۋىندە وڭتۇستىككورەيالىق چانەن كيمگە جول بەردى.
ايەلدەر اراسىندا ايدا تويشىبەكوۆا 78 كەلىدەن جوعارى سالماقتا جۇبانىش بەلدەسۋىندە ۆەنەسۋەلا وكىلى كارەن لەوننان جەڭىلدى.
دانا ءابدىروۆا (57 كەلىگە دەيىن)، تالعات ورىنباسار (60 كەلىگە دەيىن)، نۇرقانات سەرىكبايەۆ (66 كەلىگە دەيىن)، اجار اسحات (70 كەلىگە دەيىن)، باقىتجان ابدۋراحمانوۆ (73 كەلىگە دەيىن)، اڭساربەك عاينۋللين (73 كەلىگە دەيىن)، ارۋنا جانگەلدينا (78 كەلىگە دەيىن)، ادىلەت المات (81 كەلىگە دەيىن)، ايدار اراپوۆ (90 كەلىگە دەيىن)، مارات بايقامۋروۆ (100 كەلىگە دەيىن)، ەراسىل قاجىبايەۆ (100 كەلىدەن جوعارى) جارىستى العاشقى كەزەڭدەردە اياقتادى.