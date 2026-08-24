قازاقستان دزيۋدودان ارالاس كوماندالىق سىندا الەم چەمپيونى اتاندى
استانا. kazinform - قازاقستان قۇراماسى دزيۋدودان ەكۆادوردا وتكەن جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ارالاس-كوماندالىق جارىسىندا جەڭىمپاز اتانىپ، تاريحي ناتيجەگە قول جەتكىزدى. بۇل تۋرالى قازاقستان دزيۋدو فەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
فينالدا قازاقستان قۇراماسى برازيليانىڭ سپورتشىلارمەن كەزدەستى. نەگىزگى بەلدەسۋلەر 3:3 ەسەبىمەن تەڭ اياقتالعان سوڭ، جەڭىمپازدى انىقتاۋ ءۇشىن قوسىمشا بەلدەسۋدىڭ جەرەبەسى تارتىلدى. جەرەبە بويىنشا -48 ك گ سالماق دارەجەسى ءتۇسىپ، شەشۋشى كەزدەسۋدە يانات جۇباتقان قازاقستانعا چەمپيوندىق اتاقتى سىيلادى.
فينالدا قازاقستان ساپىندا راسۋلحان عابيت (-60 ك گ)، ءىنجۋ جۇماجان (-63 ك گ)، بەكالي ەركەن (-81 ك گ)، توعجان تولەباي (+63 ك گ)، ءادىلجان جاۋدينوۆ (+81 ك گ) جانە يانات جۇباتقان (-48 ك گ) كۇرەستى.
قازاقستان قۇراماسى جارىس جولىن بولگاريانى 4:1 ەسەبىمەن جەڭۋدەن باستادى. شيرەك فينالدا جاپونيا قۇراماسىن 4:2 ەسەبىمەن، ال جارتىلاي فينالدا وزبەكستان سپورتشىلارىن 4:2 ەسەبىمەن جەڭدى.
بۇل - قازاقستان دزيۋدوسى تاريحىنداعى جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ارالاس كوماندالىق سىنىندا قول جەتكىزىلگەن العاشقى چەمپيوندىق اتاق.