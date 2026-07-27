قازاقستان مۋزەيلەرىنە كىرۋ قۇنى قانشا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ قالالارىنداعى مەملەكەتتىك مۋزەيلەرگە كىرۋ قۇنىندا ءبىراز ايىرماشىلىق بار. Kazinform ءتىلشىسى وبلىس ورتالىعى مەن قالالارداعى مەملەكەتتىك مۋزەيگە كىرۋ باعاسىن سالىستىردى. ول ءۇشىن مادەنيەت وشاعىنا تىكەلەي حابارلاسىپ، ەرەسەك ادامدارعا ارنالعان بيلەت باعاسىن ءبىلدى.
باعانى سالىستىرعان كەزدە ەڭ جوعارىسى الماتى قالاسىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ورتالىق مەملەكەتتىك مۋزەيىندە تىركەلدى. ەرەسەك ادامعا ارنالعان بيلەت قۇنى - 1500 تەڭگە. ودان ءارى استانا قالاسىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق مۋزەيى، قاراعاندى وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيى مەن ورال قالاسىنداعى باتىس قازاقستان وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيى تۇر. بيلەت قۇنى - 1000 تەڭگە.
وڭىرلەردىڭ باسىم بولىگىندە بيلەت قۇنى - 500 -700 تەڭگە ارالىعىندا. ناقتىلاساق، سەمەي، تالدىقورعان، تۇركىستان، پەتروپاۆل، قىزىلوردا مەن جەزقازعاندا 500 تەڭگە، اتىراۋدا 600 تەڭگە، ال اقتوبەدە 700 تەڭگە.
ەڭ قولجەتىمدى باعا تارازداعى جامبىل وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىندە. كىرۋ قۇنى - 250 تەڭگە. گ. ن. پوتانين اتىنداعى پاۆلودار وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىندە، اقتاۋ قالاسىنداعى ءابىش كەكىلبايەۆ اتىنداعى ماڭعىستاۋ وبلىستىق تاريحي- ولكەتانۋ مۋزەيىندە - 300 تەڭگە. قوستاناي وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىندە بۇل قىزمەت تەگىن.
ەلىمىزدە تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىنەن باسقا ونداعان قىزىقتى مادەني وشاق بار. ونىڭ ءبىرى - پاۆلودارداعى ناۋم شافەردىڭ مۋزەي ءۇيى. مۇندا كۇيتاباقتار كوللەكتسياسى، ماگنيتافون جاباسى، كىتاپ پەن مۋزىكالىق ارحيۆ ساقتاۋلى. بۇل ەلىمىزدەگى ءىرى مۋزەيلەردىڭ ءبىرى.
اعاش شەبەرى يۋري كوستانيانتستىڭ مۋزەي ءۇيى تاڭعاجايىپ ورىننىڭ ءبىرى. نەگىزىن قالاعان بۇرىنعى ازاماتتىق اۆياتسيا ۇشقىشى يۋريي كوستانيانتس. ول ءۇيىن مادەني وشاققا اينالدىردى. مۋزەي ىشىندە ءوز قولىنان شىققان ونداعان اعاش ءمۇسىن بار. ۇلى دالا تاريحىنان سىر شەرتەتىن مۋزەيدە قازاق حاندارى، باتىرلارىنىڭ ءمۇسىنى ساقتاۋلى، تاريحي وقيعالاردى دا بەينەلەنگەن. اۆتوردىڭ ءوزى مۋزەيدى «ونەر تەاترى» دەپ اتايدى. ءۇي ىشىندەگى ءار بۇيىم، مۋزىكا مەن جارىق شەبەر ۇيلەسىپ تۇر.
ال ىقىلاس دۇكەن ۇلى اتىنداعى مۋزىكالىق اسپاپتار مۋزەيىندە قازاق جانە شەتەلدىڭ جۇزدەگەن مۋزىكالىق اسپابى ساقتاۋلى. ولاردىڭ كوبى بىرەگەي قۇندى جادىگەر.
ارحەولوگياعا قىزىعاتىندار «بەرەل» مەملەكەتتىك تاريحي-مادەني مۋزەي-قورىعىنا بارادى. مۇندا ساق قورعانىنىڭ مول مۇراسى، ات ابزەلدەرى مەن التىن بۇيىمدار ساقتاۋلى.
الماتى قالاسىنداعى ءابىلحان قاستەيەۆ اتىنداعى ونەر مۋزەيى - ءىرى كوركەمسۋرەت مۋزەي. قازاقستاننىڭ بەينەلەۋ، قولدانبالى ونەرى مەن شەتەل كلاسسيكتەرىنىڭ تۋىندىلارىن تاماشالاۋعا بولادى. ءابىلحان قاستەيەۆتىڭ شىعارمالارى ساقتاۋلى.
قارلاگ - ساياسى قۋعىن-سۇرگىن قۇرباندارىن ەستە ساقتاۋ مۋزەيى. بۇل بۇرىنعى قارلاگ باسقارماسىنىڭ تاريحي عيماراتىندا ورنالاسقان. قارلاگ تۇتقىندارىنىڭ جەكە ءىسى، ەكسپەديتسيا كەزىندە تابىلعان ەڭبەك قۇرالدارى مەن تۇرمىستىق زاتتار ۇسىنىلعان. ەڭبەكپەن تۇزەۋ لاگەرىنىڭ ورىنداعى مۋزەيدە مىڭداعان ەكسپونات بار.
بايقوڭىر عارىش ايلاعىنداعى تاريحي مۋزەيى. مۇندا عارىش سالاسىنىڭ دامۋى مەن تاريحي جادىگەرلەرى ساقتاۋلى.
«اتامەكەن» ەتنو-مەموريالدى كەشەنى - اشىق اسپان استىنداعى مۋزەي. مۇندا قازاقستان وڭىرلەرىندەگى تابيعي، ساۋلەت جانە تاريحي ەسكەرتكىشتەرىنىڭ شاعىن كوشىرمەسى بار.