قازاقستان چەمپيوناتىندا ءبىر سالماق دارەجەسىندە جەتى رەكورد جاڭاردى
استانا. KAZINFORM - تالدىقورعان قالاسىندا اۋىر اتلەتيكادان قازاقستان چەمپيوناتىنىڭ ەكىنشى جارىس كۇنى باستالدى، دەپ حابارلايدى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
65 كەلىدە چەمپيوندىققا تالاس جەتىسۋ وبلىسىنىڭ قوس وكىلى اقمولدا سايرامكەز بەن اناتولي ساۆەليەۆتىڭ اراسىندا ءوتىپ، جۇلقا كوتەرۋدە 4، سەرپە كوتەرۋدە 3 قازاقستان رەكوردى جاڭارتىلدى.
65 كەلى:
اقمولدا سايرامكەز (جەتىسۋ وبلىسى) - 311 كەلى (137+174)
اناتولي ساۆەليەۆ (جەتىسۋ وبلىسى) - 303 كەلى (143+160)
ميحايل باكاداروۆ (ش ق و) - 229 كەلى (101+128)
- قارسىلاسىمنىڭ سالماقتى كوتەرۋىنە بايلانىستى ارەكەت جاسادىم. وزدەرىڭىز كورگەندەي، سەرپە كوتەرۋدە ءۇشىنشى مۇمكىندىگىمدە 182 كەلىنى باعىندىرۋىم قاجەت ەدى. ءبىراق مەرزىمىنەن بۇرىن چەمپيون اتانعاندىقتان، قاجەت ەمەس دەپ سانادىق. ەندى جازعى ازيا ويىندارىنا تىڭعىلىقتى دايىندالامىز، - دەدى سايرامكەز اقمولدا.
2025-جىلعى قازاقستان چەمپيوناتىنىڭ كورسەتكىشى:
اناتولي ساۆەليەۆ (جەتىسۋ وبلىسى) - 291 كەلى (134+157)
ۆيكتور نادۆورنىي (اقمولا وبلىسى) - 264 كەلى (119+145)
ەرسۇلتان تۇرسىنبەكوۆ (ش ق و) - 251 كەلى (115+136)
ايتا كەتەيىك، 12-18-مامىر ارالىعىندا جالعاساتىن قازاقستان چەمپيوناتىنا 16 وڭىردەن 164 سپورتشى سىنعا ءتۇسىپ جاتىر.
الماتىدا گرەك-ريم كۇرەسىنەن قازاقستان كۋبوگىنىڭ العاشقى جەڭىمپازدارى بەلگىلى بولعانىن جازعان ەدىك.