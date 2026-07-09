قازاقستان مەديتسينالىق تۋريستەرگە ارنالعان «ءبىر تەرەزە» جۇيەسىن ەنگىزەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا شەتەلدىك پاتسيەنتتەرگە ارنالعان «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا قىزمەت كورسەتۋ جۇيەسى قۇرىلادى، دەپ حابارلايدى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى.
مينيسترلىك 2030 -جىلعا دەيىن مەديتسينالىق تۋريزمدى دامىتۋعا ارنالعان تۇجىرىمدامالىق تاسىلدەردى ازىرلەدى. جاڭا جۇيە شەتەلدىك پاتسيەنتتەرگە العاشقى ءوتىنىش بەرگەن ساتتەن باستاپ ەم اياقتالعانعا جانە كەيىنگى مەديتسينالىق باقىلاۋعا دەيىن تولىق سۇيەمەلدەۋ قىزمەتىن ۇسىنۋدى كوزدەيدى.
- ءبىرىڭعاي سەرۆيس ارقىلى پاتسيەنتتەر قازاقستان مەديتسيناسىنىڭ مۇمكىندىكتەرى تۋرالى اقپارات الىپ، مەديتسينالىق ۇيىمدى تاڭداي الادى. سونداي-اق قاجەتتى قۇجاتتاردى راسىمدەپ، كونسۋلتاتسيا الىپ، كەلۋ مەن ورنالاسۋ ماسەلەلەرىن ۇيىمداستىرىپ، ەمدەۋدىڭ بارلىق كەزەڭىندە قولداۋعا يە بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەديتسينالىق تۋريزمنىڭ جاڭا مودەلىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا جەتى نەگىزگى باعىت بويىنشا جۇمىس جۇرگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ولاردىڭ قاتارىندا ۇلتتىق جانە وڭىرلىك دەڭگەيدە مەديتسينالىق تۋريزمدى ۇيلەستىرۋدىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ، ورتاق نورماتيۆتىك تالاپتار ازىرلەۋ، مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ بار.
سونىمەن قاتار باسەكەگە قابىلەتتى مەديتسينالىق قىزمەتتەر توپتاماسىن ايقىنداۋ، قازاقستاننىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى تانىمالدىعىن ارتتىرۋ جانە مەديتسينالىق ۇيىمداردى ىنتالاندىرۋ تەتىكتەرىن ەنگىزۋ كوزدەلگەن.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا مودەل شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ قازاقستاندا مەديتسينالىق كومەك الۋ پروتسەسىن جەڭىلدەتەدى. سونىمەن بىرگە وتاندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرىپ، مەديتسينالىق قىزمەتتەر ەكسپورتىن ۇلعايتۋعا جانە قوسىمشا ينۆەستيتسيالار تارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبا قازاقستاننىڭ ورتالىق ازياداعى وڭىرلىك مەديتسينالىق حاب رەتىندەگى ورنىن نىعايتۋعا باعىتتالعان.
- 2030 -جىلعا قاراي قازاقستانعا مەديتسينالىق كومەك الۋ ماقساتىندا كەلەتىن شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ جىل سايىنعى سانىن 800 مىڭ ادامعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيسترلىكتەن.